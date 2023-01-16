«الوطنية لحقوق الإنسان» تستعد للاستعراض الدوري

أبوظبي (وام)

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العاشر، برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة، ومشاركة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مراقب، حيث استعرض الاجتماع مستجدات سير إعداد التقرير الوطني الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

واطلع معاليه - خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان الرئاسة - على المسودة الأولى للتقرير الوطني التي أعدها فريق العمل التنفيذي المنبثق عن اللجنة الوطنية.

وأكد معاليه على ضرورة استمرار العملية التشاورية مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في الدولة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن مسودة التقرير.