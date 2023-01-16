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الإمارات

«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير فرنسا

عبدالله البلوكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد نيكولا نيمتشينو (من المصدر)
17 يناير 2023 01:45

أبوظبي (وام)

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 تسلم عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي نسخة من أوراق اعتماد نيكولا نيمتشينو، سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب سفير جمهورية فرنسا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الإمارات
فرنسا
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