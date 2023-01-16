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«خليفة التربوية» تبحث التعاون مع «معرفة دبي»

خلال استقبال وفد الجائزة (من المصدر)
17 يناير 2023 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

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بحثت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وجائزة خليفة التربوية آفاق التعاون المشترك، بما يخدم مسيرة النهوض بالعملية التعليمية في الدولة، وخاصة فيما يتعلق بمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر والذي طرح لأول مرة على مستوى العالم، بهدف تسليط الضوء على التجارب وأفضل الممارسات العالمية في رعاية الطفولة المبكرة.
جاء ذلك خلال استقبال فاطمة إبراهيم بالرهيف، المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية بمقر الهيئة في دبي، وفد الجائزة الذي ضم حميد إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية، والدكتورة جانا فليمنج، وفاطمة البستكي عضوتي اللجنة المانحة لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، وعدداً من أعضاء فريق عمل هيئة المعرفة.
وفي بداية اللقاء رحبت بالرهيف بوفد جائزة خليفة التربوية وقدمت نبذة شاملة حول رسالة الهيئة وبرامجها ودورها في دعم مسيرة التعليم على مستوى إمارة دبي بصفة خاصة والدولة بصورة عامة، وتطرقت خلال اللقاء إلى أفضل الممارسات التي تطبقها الهيئة فيما يتعلق بجودة التعليم وعمليات ضمان الجودة التي تستهدف توفير بيئة تعليمية تواكب أفضل المعايير العالمية.

هيئة المعرفة والتنمية البشرية
دبي
جائزة خليفة التربوية
جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر
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