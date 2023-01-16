الثلاثاء 17 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«شتاء العين» توعي رواد البر

«شتاء العين» توعي رواد البر
17 يناير 2023 01:45

العين (وام)

أخبار ذات صلة
العين يمدد عقد لابا إلى 2026
بوكا جونيورز وراسينج كلوب يصلان إلى العين

نظمت بلدية مدينة العين حملة «شتاء العين» وذلك للمحافظة على المظهر العام والسلامة في المناطق البرية، التي تستمر حتى فبراير القادم، مستهدفة مرتادي مناطق البر والحدائق والمماشي والمتنزهات وملاعب الأحياء السكنية في مدينة العين. وأوضح أحمد علي الكويتي مدير إدارة عمليات خدمات المجتمع أن الحملة تأتي ضمن خطة البلدية في نشر التوعية المجتمعية خلال فصل الشتاء للزوار ومرتادي المناطق البرية للاستمتاع بالأجواء الشتاء الباردة حول كيفية المحافظة على المظهر العام وكذلك الإرشادات التي تحقق سلامتهم وسلامة غيرهم في هذه المناطق الرائجة في هذا الوقت من العام.
ومن جانبها ذكرت فاطمة الشامسي رئيس قسم التواصل المجتمعي أن البلدية تهدف من هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بشكل عام ومرتادي المناطق البرية بشكل خاص بأهمية المحافظة على المظهر العام في المناطق البرية والمساهمة في خفض نسبة مشوهات المظهر العام في المناطق البرية. ودعت بلدية العين أفراد المجتمع ومرتادي مناطق البر بشكل خاص إلى عدم ترك المخلفات في هذه المناطق، ورمي النفايات في الأماكن المخصصة لها من أجل بيئة نظيفة مع أخذ احتياطات الأمن والسلامة واتباع إرشادات السلامة.

العين
بلدية العين
الشتاء
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك المنصوري
الإمارات
أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك المنصوري
اليوم 16:15
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين
الإمارات
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين
اليوم 16:03
الليدي غيلدا ليڤي: الشيخة فاطمة نموذج استثنائي لقائدة ملهمة حققت نقلة نوعية في مسيرة العمل النسائي
الإمارات
الليدي غيلدا ليڤي: الشيخة فاطمة نموذج استثنائي لقائدة ملهمة حققت نقلة نوعية في مسيرة العمل النسائي
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©