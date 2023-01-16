«شتاء العين» توعي رواد البر

العين (وام)

نظمت بلدية مدينة العين حملة «شتاء العين» وذلك للمحافظة على المظهر العام والسلامة في المناطق البرية، التي تستمر حتى فبراير القادم، مستهدفة مرتادي مناطق البر والحدائق والمماشي والمتنزهات وملاعب الأحياء السكنية في مدينة العين. وأوضح أحمد علي الكويتي مدير إدارة عمليات خدمات المجتمع أن الحملة تأتي ضمن خطة البلدية في نشر التوعية المجتمعية خلال فصل الشتاء للزوار ومرتادي المناطق البرية للاستمتاع بالأجواء الشتاء الباردة حول كيفية المحافظة على المظهر العام وكذلك الإرشادات التي تحقق سلامتهم وسلامة غيرهم في هذه المناطق الرائجة في هذا الوقت من العام.

ومن جانبها ذكرت فاطمة الشامسي رئيس قسم التواصل المجتمعي أن البلدية تهدف من هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بشكل عام ومرتادي المناطق البرية بشكل خاص بأهمية المحافظة على المظهر العام في المناطق البرية والمساهمة في خفض نسبة مشوهات المظهر العام في المناطق البرية. ودعت بلدية العين أفراد المجتمع ومرتادي مناطق البر بشكل خاص إلى عدم ترك المخلفات في هذه المناطق، ورمي النفايات في الأماكن المخصصة لها من أجل بيئة نظيفة مع أخذ احتياطات الأمن والسلامة واتباع إرشادات السلامة.