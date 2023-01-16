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«بيئة أبوظبي» تكرم الأعضاء النشطين في شبكة المؤسسات الخضراء

صورة جماعية للأعضاء النشطين بشبكة المؤسسات الخضراء. (الصور من المصدر)
17 يناير 2023 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة البيئة -أبوظبي حفلًا لتكريم 24 عضوًا نشطًا في شبكة المؤسسات الخضراء تقديرًا لالتزامهم بممارسات صديقة للبيئة من شأنها تعزيز خطط التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي. كما شهد الحفل منح الهيئة شركة كورودكس للصناعات وشركة برستول فاير انجنيرينج للصناعات امتياز استخدام علامة المصانع الخضراء لتسويق منتجاتهما، وذلك تقديرًا لسعيهما للحفاظ على البيئة وتنميتها من خلال تطبيق الممارسات البيئية المناسبة للحد من التلوث، فضلاً عن رفع الوعي البيئي ومساهمتهما في الأبحاث والدراسات البيئية.
حفلت قائمة الأعضاء النشطين في شبكة المؤسسات الخضراء الذين تم تكريمهم بمؤسسات من القطاع الحكومي والخاص، وتضمنت كلًا من دائرة الطاقة، ودائرة القضاء، ودائرة المالية، والمؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، والهيئة العامة للطيران المدني، ومساندة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وشركة الدار، وموانئ أبوظبي، وغيرهم من المؤسسات التي التزمت بتحقيق أهداف مبادرة شبكة المؤسسات الخضراء.
وكانت المؤسسات المكرمة في شبكة المؤسسات الخضراء، قد قامت بمبادرات لتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية في أماكن العمل، كما عملت هذه المؤسسات، والتي بلغ عددها 24، على تحسين الأداء البيئي، ليصل بذلك إجمالي الأعضاء النشطين ضمن شبكة المؤسسات الخضراء إلى 92 عضوًا. 

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وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في الهيئة : «مع تكريم 24 عضوًا نشطًا في مبادرة شبكة المؤسسات الخضراء يحدونا الكثير من الأمل في انضمام المزيد من المنشآت للشبكة، لأننا نسعى للتحول من مراقبة أداء المنشآت ومدى التزامها بالقوانين البيئية والعمل على التأثير على قراراتها للالتزام بممارسات خضراء إلى اشتراكها معنا لتصبح فاعلة في حماية البيئة كخطوة للانتقال للاقتصاد الأخضر، وهذا يبدأ بتغير ثقافة العمل في هذه المنشآت والمؤسسات عن طريق تحسين الأداء البيئي فيها وإشراكها مع موظفيها في حملات الاهتمام بالبيئة».

حفل التكريم
شهد الحفل تكريم هيئة البيئة – أبوظبي لشركة كورودكس للصناعات وشركة برستول فاير انجنيرينج للصناعات، بمنحهما امتياز استخدام علامة المصانع الخضراء لتسويق منتجاتهما، بعد قيام الشركتين بعدد من الإجراءات للحفاظ على البيئة .
وكانت الهيئة قد أطلقت خلال العام الماضي برنامج «العلامة البيئية للمصانع الخضراء» ونظمت ورشًا تدريبية افتراضية للتعريف ببرنامج العلامة البيئية للمصانع الخضراء بعد إطلاقه، شارك فيها أكثر من 135 منشأة صناعية .

أبوظبي
بيئة أبوظبي
هيئة البيئة
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