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انطلاق مسابقة أجمل واجهة منزلية زراعية بدبي

انطلاق مسابقة أجمل واجهة منزلية زراعية بدبي
17 يناير 2023 01:45

دبي(الاتحاد)

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أعلنت بلدية دبي أمس عن افتتاح باب التسجيل في مسابقة أجمل واجهة منزلية زراعية في إمارة دبي، بهدف نشر ثقافة الزراعة التجميلية بين أفراد المجتمع وتشجيعهم على الاهتمام بجمالية مناطقهم السكنية، واستغلال المساحات الخارجية والزراعة أمام منازلهم. ويأتي ذلك في إطار جهود البلدية لتعزيز الاستدامة البيئية ورفع نسبة المساحات الخضراء في الإمارة، وتعزيز ثقافة الخدمة والمشاركة المجتمعية لدى كافة أفراد المجتمع. وتستمر فترة التسجيل والاشتراك في المسابقة حتى 28 فبراير، بعدها تُمنح فترة لتجهيز المواقع، ثم تبدأ مرحلة التقييم، ليتم الإعلان عن الفائزين في شهر أبريل 2023. وتبلغ قيمة جوائز المسابقة 100 ألف درهم موزعةً على 50 ألف درهم للمركز الأول، و30 ألف درهم للثاني، و20 ألف درهم للثالث.
وحددت البلدية عدداً من الشروط للاشتراك بالمسابقة وتشمل؛ أن يكون الموقع ضمن حدود إمارة دبي، والمساحة الزراعية أمام حدود المنزل، وغير مخالفة لقوانين تنظيم العمل في حرم الطريق، وأن يكون المشترك مُقيماً في العقار المذكور باستمارة التسجيل، إضافةً إلى موافقته على زيارة لجنة التحكيم إلى موقع حديقته لتصويرها، ونشر الصور والفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام، والتسجيل المسبق قبل انقضاء موعد الاشتراك من خلال موقع بلدية دبي .
ومن المتوقع أن تسهم هذه المسابقة في تعزيز جمالية الشوارع والمساحات الخضراء، وزيادة الاهتمام بواجهات المنازل، إضافةً إلى زيادة الطلب على النباتات من المشاتل، والمياه المعاد تدويرها.

دبي
بلدية دبي
مسابقة أجمل حديقة منزلية
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