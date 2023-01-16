الخييلي يستقبل المتعاملين في «تأجير الآليات» بشرطة أبوظبي

دبي (الاتحاد)

زار اللواء خليفة محمد مبارك الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، إدارة تأجير الآليات بالقطاع، ضمن مبادرة «في الميدان» والتقى بالجمهور واستمع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي يواجهونها من الخدمات المتعلقة ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم وشارك في إنجاز معاملاتهم ووجههم إلى مكاتب تقديم الخدمة المطلوبة.

وأكد الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وإسعادهم، فيما أثنى المراجعون على اهتمام الإدارة بالارتقاء بالخدمات بصورة دقيقة وفق أفضل المعايير المتطورة.