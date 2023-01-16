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انطلاق فعاليات «إنترسك 2023» في دبي اليوم

انطلاق فعاليات «إنترسك 2023» في دبي اليوم
17 يناير 2023 01:37

دبي (الاتحاد)

تفتتح ميسي فرانكفورت، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ24 من إنترسك، المعرض التجاري الرائد عالمياً في مجالات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، في مركز دبي التجاري العالمي على امتداد تسع قاعات وأرينا المركز التجاري بمساحة تزيد على 48 ألف متر مربع.
ويُقام المعرض برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويشهد مشاركة 800 جهة عارضة من الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية ورابطة الدول المستقلة، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والمملكة المتحدة ودول البلقان وشبه الجزيرة الإسكندنافية وأستراليا وشبه القارة الهندية، ليحقق ارتفاعاً في عدد المشاركين بنسبة 54% مقارنةً بدورة العام السابق، مع تسجيل 180 جهة عارضة مشاركتها الأولى في الفعالية. وتمثّل الجهات العارضة في مشاركتها 55 دولةً مختلفة، بما فيها 10 أجنحة دولية من كندا والصين والتشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا وسنغافورة وتركيا والمملكة المتحدة.
وقال أليكس نيكول، رئيس معرض إنترسك في ميسي فرانكفورت ميدل إيست: «يسرنا استضافة عدد من أبرز الأسماء على مستوى القطاع في الدورة الجديدة من المعرض، إلى جانب العديد من الشركات الناشئة في السوق، بما فيها 42 شركة إماراتية تشارك للمرة الأولى، لتحظى دولة الإمارات بحضور إجمالي يبلغ 20% من الجهات العارضة. ومن جانبها، تسجل المملكة العربية السعودية أيضاً نسبة الحضور ذاتها، في حين نشهد نمواً ملحوظاً في نسبة مشاركة الهند وباكستان وتركيا والعراق وقطر ونيجيريا ومصر».
وأكد نيكول أن ارتفاع نسبة المشاركة يعود إلى التوقعات الإيجابية التي يحظى بها مستقبل القطاع، إلى جانب ارتفاع الطلب على الحلول التقنية اللازمة لمواجهة الجرائم السيبرانية.
ويركز مؤتمر إنترسك الرئيسي في حواراته، على أربعة محاور متخصصة تستضيف أكثر من 150 متحدثاً من خبراء القطاع. وتأتي في مقدمتها قمة قادة الأمن في معرض إنترسك.
ويُقيم مجلس الأمن السيبراني الإماراتي مؤتمراً متخصصاً للأمن السبيراني، ويستقطب مشاركة أبرز المتحدثين من قادة الحكومات وكبار مسؤولي أمن المعلومات ومسؤولي الشؤون الأمنية. وبدورها تستضيف الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي مؤتمر الإطفاء والإنقاذ، كما يُقيم المعرض ندوة متخصصة عن السلامة والصحة.

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«الصناعة الأمنية» تشارك في المعرض
تشارك مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بدبي بمعرض «انترسيك للأمن والسلامة لعام 2023، كداعم رئيسي الذي يفتتح اليوم بمركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 19 يناير الجاري.
تأتي مشاركة المؤسسة بإداراتها المختلفة بهدف عرض أنظمتها الأمنية وابتكاراتها الذكية والحلول الرائدة والخدمات المستحدثة التي تُقدمها في المجالات الأمنية المختلفة، لاسيما في قطاع الأمن الخاص، والاطلاع على أفضل الممارسات في المجال الأمني.
وتستعرض المؤسسة في منصتها بالمعرض عددا من الأنظمة الأمنية المبتكرة والتي تم تطويرها في مختبرات المؤسسة ومن أهمها برنامج مدار وهو نظام يقوم بتتبع الأجسام المتحركة بمختلف أحجامها وأنواعها باستخدام تقنيات نظام تحديد المواقع الجغرافية، ويعد هذا النظام من أكبر الأنظمة في المنطقة.
وتشارك إدارة المقاييس والرقابة وللمرة الأولى بـ«الاستديو الأمني»، وهو عبارة عن لعبة لمخططات الأنظمة الأمنية في المنشآت التجارية والتي يمكن من خلالها تركيب كاميرات المراقبة وجهاز الإنذار في المخطط.

إنترسك
دبي
ميسي فرانكفورت
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