الثلاثاء 17 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«أبوظبي القضائية»: بدء التكوين الأساسي لمحامين جدد

تزويد المشاركين بالخبرات المعرفية (من المصدر)
17 يناير 2023 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«قضاء أبوظبي» تعزز التوعية بقانون العمل الجديد
«أبوظبي القضائية» تنفذ برنامجاً تدريبياً حول العقود والمذكرات

باشرت أكاديمية أبوظبي القضائية، تنفيذ برنامج التكوين الأساسي للدفعة 41 من المحامين الجدد لغايات القيد بجدول المحامين أمام نيابات ومحاكم دائرة القضاء في أبوظبي، والذي يهدف إلى تزويد المشاركين بالخبرات المعرفية والاتجاهات السلوكية اللازمة، وتمكينهم من ممارسة مهنة المحاماة وتقديم خدمات نوعية وأداء مهامهم القانونية بكفاءة وإتقان.
وأوضحت الأكاديمية، أن البرنامج يهدف إلى المساهمة في الارتقاء بمهنة المحاماة وإعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية، وتجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر المحامون جزءاً منها.
وبينت أن البرنامج يغطي عدداً من المحاور الرئيسة التي تشمل، الأساسيات القانونية العامة للقانونيين وتنظيم مهنة المحاماة، والتشريعات التخصصية القطاعية، والعلوم الإدارية والتكنولوجية، ومهارات اللغة الإنجليزية.
وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن مساقات تدريبية تتناول القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية وتطبيقاتها العملية وطرق وأساليب التفسير القانوني، فن المرافعة ومهارات العرض والتقديم، الكتابة القانونية والقضائية، فن كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وصياغة الطلبات، الكتابة القانونية والقضائية المتقدمة، صياغة العقود والتشريعات واللوائح والقرارات الإدارية والاستشارات القانونية، إجراءات رفع الدعوى والإعلان والتحضير، الإجراءات القانونية المتبعة في الدعاوى الأكثر شيوعاً، تطبيق قواعد القانون الدولي العام والخاص في النطاق الداخلي، ومهارات استخدام التكنولوجيا والبرامج الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني والقضائي. يذكر أن الدفعة الـ 41 من برنامج التكوين الأساسي لغايات القيد أمام نيابات ومحاكم أبوظبي، تتضمن مشاركة 11 محامياً من بينهم 6 سيدات.

أكاديمية أبوظبي القضائية
دائرة القضاء
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك المنصوري
الإمارات
أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك المنصوري
اليوم 16:15
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين
الإمارات
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين
اليوم 16:03
الليدي غيلدا ليڤي: الشيخة فاطمة نموذج استثنائي لقائدة ملهمة حققت نقلة نوعية في مسيرة العمل النسائي
الإمارات
الليدي غيلدا ليڤي: الشيخة فاطمة نموذج استثنائي لقائدة ملهمة حققت نقلة نوعية في مسيرة العمل النسائي
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©