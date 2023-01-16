«أبوظبي القضائية»: بدء التكوين الأساسي لمحامين جدد

أبوظبي (الاتحاد)

باشرت أكاديمية أبوظبي القضائية، تنفيذ برنامج التكوين الأساسي للدفعة 41 من المحامين الجدد لغايات القيد بجدول المحامين أمام نيابات ومحاكم دائرة القضاء في أبوظبي، والذي يهدف إلى تزويد المشاركين بالخبرات المعرفية والاتجاهات السلوكية اللازمة، وتمكينهم من ممارسة مهنة المحاماة وتقديم خدمات نوعية وأداء مهامهم القانونية بكفاءة وإتقان.

وأوضحت الأكاديمية، أن البرنامج يهدف إلى المساهمة في الارتقاء بمهنة المحاماة وإعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية، وتجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر المحامون جزءاً منها.

وبينت أن البرنامج يغطي عدداً من المحاور الرئيسة التي تشمل، الأساسيات القانونية العامة للقانونيين وتنظيم مهنة المحاماة، والتشريعات التخصصية القطاعية، والعلوم الإدارية والتكنولوجية، ومهارات اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن مساقات تدريبية تتناول القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية وتطبيقاتها العملية وطرق وأساليب التفسير القانوني، فن المرافعة ومهارات العرض والتقديم، الكتابة القانونية والقضائية، فن كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وصياغة الطلبات، الكتابة القانونية والقضائية المتقدمة، صياغة العقود والتشريعات واللوائح والقرارات الإدارية والاستشارات القانونية، إجراءات رفع الدعوى والإعلان والتحضير، الإجراءات القانونية المتبعة في الدعاوى الأكثر شيوعاً، تطبيق قواعد القانون الدولي العام والخاص في النطاق الداخلي، ومهارات استخدام التكنولوجيا والبرامج الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني والقضائي. يذكر أن الدفعة الـ 41 من برنامج التكوين الأساسي لغايات القيد أمام نيابات ومحاكم أبوظبي، تتضمن مشاركة 11 محامياً من بينهم 6 سيدات.