74 ألف مستفيد من «الروح الإيجابية» بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

قال العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة في شرطة دبي، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية بالوكالة، إن المبادرة حققت نسبة 96% في مؤشر رضا أفراد المجتمع عن فعاليات وأنشطة المبادرة خلال عام 2022، واستفاد منها في العام ذاته 74 ألفاً و946 شخصاً في مختلف البرامج الرياضية والمجتمعية والثقافية والدورات والأنشطة الأخرى.

وأشاد العميد المنصوري بجهود فريق عمل مبادرة «الروح الإيجابية»، وما حققوه من إنجازات وفعاليات وأنشطة على مدار العام الماضي، مؤكداً أن المبادرة التي انطلقت بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واكبت بأهدافها توجهات الحكومة، للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي وتحقيق حياة سعيدة في الأحياء السكنية، والعمل على نشر الوعي والارتقاء بالسلوك الاجتماعي.

وأوضح العميد أن المبادرة نفذت 161 فعالية ونشاطاً خلال العام الماضي، بواقع 60 برنامجاً رياضياً استفاد منه 25 ألفاً و620 شخصاً، و48 برنامجاً مجتمعياً، استفاد منه 31 ألفاً و364 شخصاً، و42 دورة ومحاضرة، استفاد منها 14 ألفاً و189 شخصاً، و11 مسابقة ثقافية، استفاد منها 3773 شخصاً.

بدورها، نوهت فاطمة بوحجير، منسقة المبادرة، أن «الروح الإيجابية»، رسخت من خلال أنشطتها وفعالياتها مفهوم التطوع الذي يحض عليه المجتمع الإماراتي، عبر فتحها باب المشاركة للتطوع أمام أفراد المجتمع، فبلغ عدد المتطوعين 1137 متطوعاً، نفذوا 17.033 ساعة تطوع في 61 مبادرة تطوعية، محققين وفراً مالياً بقيمة بلغت مليوناً و331 ألفاً و809 درهماً.