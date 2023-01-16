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الإمارات

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في الكونجو الديمقراطية

شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
16 يناير 2023 20:22

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب الكونجو الديمقراطية وشعبها الصديق، كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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المصدر: وام
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
إدانة
هجوم إرهابي
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الكونغو الديمقراطية
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