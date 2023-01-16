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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
16 يناير 2023 18:31

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا ومغبرا وغائما أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على البحر والجزر والمناطق الشمالية والشرقية خلال الليل وصباح الأربعاء، مع ارتفاع في درجات الحرارة نهاراً.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر ليلاً. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب ليلاً. يحدث المد الأول عند الساعة 07:54 والمد الثاني عند الساعة 21:11 والجزر الأول عند الساعة 15:31 والجزر الثاني عند الساعة 01:14.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 19:06 والمد الثاني عند الساعة 04:45 والجزر الأول عند الساعة 11:48 والجزرالثاني عند الساعة 23:47.

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المصدر: وام
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