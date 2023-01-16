الثلاثاء 17 يناير 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
الإمارات: السلام في اليمن مرهون بوقف الإرهاب «الحوثي»
روسيا تندد بشحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا
الوثائق السرية تفتح جبهات التحقيق على بايدن
تفاقم الخلافات بين «الديمقراطي» و«الوطني» في كردستان العراق
خبراء لـ«الاتحاد»: «الاتفاق الإطاري» خطوة على طريق إنقاذ اقتصاد السودان
إحباط تحركات إرهابية تهدد سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر
لبنان.. ميقاتي يدعو إلى جلسة حكومية طارئة لبحث تمويل شراء الوقود
السودان.. قبائل النيل الأزرق توقع اتفاقاً لـ«وقف النزاعات»
فرنسا تقدم مساهمة مالية لإنقاذ «صافر»
أنقرة: على السويد الإيفاء بتعهداتها للانضمام إلى «الناتو»
الجيش الصومالي يحرر مدينتين استراتيجيتين
الاحتياطيات الدولية لمصارف الإمارات تقفز 27.3% إلى 215 مليار دولار
الأمم المتحدة: السلام والاستقرار ضروري لإعادة الإعمار في ليبيا
«الأوراق المالية» تُحذر من التعامل مع شركات تداول غير مرخصة
«الاتحاد للطيران» إلى كوبنهاجن ودسلدورف أكتوبر المقبل
3 سفن حبوب تغادر موانئ أوكرانية
القطاع العقاري في دبي يتخطى حاجز النصف تريليون درهم خلال 2022
«طيران الإمارات» تستأنف خدماتها إلى شنغهاي وبكين
تحديثات جديدة لنظام بيوت العطلات برأس الخيمة
«دبي للسلع المتعددة» يطلق منظومةً جديدةً للتجارة الإلكترونية
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
رئيس الدولة: الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً رئيسياً للبحث في الحلول المبتكرة
رئيس الدولة: الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً رئيسياً للبحث في الحلول المبتكرة
16 يناير 2023 16:38
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم الاثنين، إن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً رئيسياً للبحث في الحلول المبتكرة.
وكتب سموه على تويتر «بمشاركة عدد من قادة الدول الصديقة، كرمنا الفائزين بجائزة زايد للاستدامة 2023».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «بجهود كوادرنا الوطنية وشركائنا أصبحت الإمارات مركزاً عالمياً رئيسياً للبحث في الحلول المبتكرة لدعم أجندة الاستدامة في العالم».
أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين
رئيس الدولة يستقبل رئيس كازاخستان
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
جائزة زايد للاستدامة
الأكثر قراءة
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
الإمارات
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الحالة الجوية
13 يناير 2023
الإمارات
شرطة أبوظبي تنقل جميع خدماتها الرقمية إلى منصة "تم"
14 يناير 2023
آخر الأخبار
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
الإمارات
أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك المنصوري
اليوم 16:15
الإمارات
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين
اليوم 16:03
الإمارات
الليدي غيلدا ليڤي: الشيخة فاطمة نموذج استثنائي لقائدة ملهمة حققت نقلة نوعية في مسيرة العمل النسائي
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©