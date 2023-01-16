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الإمارات

رئيس الدولة: الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً رئيسياً للبحث في الحلول المبتكرة

رئيس الدولة: الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً رئيسياً للبحث في الحلول المبتكرة
16 يناير 2023 16:38

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم الاثنين، إن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً رئيسياً للبحث في الحلول المبتكرة.

وكتب سموه على تويتر «بمشاركة عدد من قادة الدول الصديقة، كرمنا الفائزين بجائزة زايد للاستدامة 2023».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «بجهود كوادرنا الوطنية وشركائنا أصبحت الإمارات مركزاً عالمياً رئيسياً للبحث في الحلول المبتكرة لدعم أجندة الاستدامة في العالم».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
جائزة زايد للاستدامة
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