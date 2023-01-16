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رئيس الدولة يلتقي قادة دول صديقة على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل

رئيس الدولة يلتقي قادة دول صديقة على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل
16 يناير 2023 16:22

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من قادة الدول الصديقة الذين يزورون الدولة لحضور فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

فقد التقى سموه، على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، كلاً على حدة: فخامة هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا الصديقة، وفخامة نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا الصديقة، وفخامة يوويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا الصديقة، وفخامة فليبي شاسنتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق الصديقة.

ورحب سموه بقادة الدول الأربع خلال زيارتهم لدولة الإمارات، وتمنى لدولهم وشعوبهم مزيداً من التنمية والاستقرار.

تناولت اللقاءات العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدانهم وسبل تنميتها في مختلف المجالات. وتطرقت إلى «أسبوع أبوظبي للاستدامة» والدور الذي يقوم به في خدمة قضية الاستدامة في العالم، وأوجه التعاون بين الإمارات والدول الأربع في هذا المجال، بجانب استضافة دولة الإمارات مؤتمر الدول الأطراف بشأن تغير المناخ (كوب 28) نهاية هذا العام، وأهميته في حشد العمل الدولي المشترك للتصدي للتحدي المناخي، وتقديم الدعم للدول النامية والفقيرة خاصة في قارة أفريقيا، في مواجهة آثاره السلبية.

حضر اللقاءات، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة.

 

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