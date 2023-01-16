«فرصة ثانية» للطلبة غير المجتازين امتحانات الفصل الأول

دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن منح الطلبة من صفوف الثالث لغاية الثاني عشر في مختلف مسارات المدرسة الإماراتية «فرصة ثانية» لتحقيق متطلبات الاجتياز، عبر اختبار مركزي يتمّ عقده عقب برنامج الدعم والتمكين الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي.

وسيبدأ برنامج دعم وتمكين الطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2022-2023، في 23 من يناير الجاري ويستمر لغاية 27 منه، لمدة خمسة أيام مكثّفة. وسيؤدي الطلاب عقب البرنامج اختبارات مركزية لغاية الثالث من فبراير.

وأكدت المؤسسة أنه سيتمكن الطلبة الملتحقون بالبرنامج ممن تنطبق عليهم الشروط، من اجتياز أي مادة لم يحققوا فيها درجة النهاية الصغرى خلال اختبارات الفصل الدراسي الأول، في حال تمكنوا من تأدية الاختبار المركزي بنجاح بعد انتهاء فترة البرنامج.

ويهدف برنامج دعم وتمكين الطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في الاختبارات إلى منحهم فرصة ثانية لتحقيق متطلبات اجتياز الفصل الدراسي الأول. كما يهدف إلى تطوير المهارات الأساسية التي يفتقدها الطلبة، والتي تمّ تحديدها خلال اختبارات الفصل الأول.

أما الفئة المستهدفة من البرنامج فهم طلبة المدارس الحكومية من صفوف الثالث لغاية الثاني عشر. وسيتمكن الطلبة في الحلقتين الأولى والثانية الحاصلون على مجموع أقل من 50% من الانضمام للبرنامج، وكذلك طلبة الحلقة الثالثة الحاصلون على مجموع أقل من 60%.