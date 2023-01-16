حاكم الشارقة: سنوظف 50 مهندساً ومهندسة من أبناء المنطقة الوسطى

قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مداخلة عبر برنامج "الخط المباشر":

"المنطقة الوسطى بالإمارة ليست منسية، والعمل يجري بها تباعاً، وسنوظف 50 مهندساً ومهندسة من أبناء المنطقة، سيتم الاتصال بهم، للعمل بمشروعات البطائح والذيد ومحطات الغاز ونقول لـ"كهرباء الشارقة" : لا تضعوا تحفظات على بناتنا.

وأضاف سموه: " سنوفر الوظائف المناسبة لـ50 حالة إعاقة بالإمارة بعد تدريبهم، ونُعين 21 من شبابنا الحاصلين على تخصصات اللغة العربية في الدوائر الحكومية، لتدقيق اللغة وجعلها سليمة".

وأوضح سموه: "مشروع "بحيرة الذيد" كبير والبحيرة ستحتوي على 420 مليون جالون مياه وستعمل كـ"مبرد طبيعي" للذيد التي تصل بها درجة الحرارة في الصيف إلى 50 درجة مئوية بجانب استخدامها كاحتياطي للمياه".

وأضاف: "سنطور الأندية بالمنطقة ونمنحهم زيادة بالموازنات، بشرط أن "يستفيد عيالي من الأندية"، فتطوير أولادنا أفضل لرياضة الإمارات من جلب الأجانب".