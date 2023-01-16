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حملة للحفاظ على مظهر «المصفح»

حملة للحفاظ على مظهر «المصفح»
16 يناير 2023 15:15

 أبوظبي( الاتحاد)
بدأت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مصفح، حملة ميدانية تستمر لمدة خمسة أيام متتالية لتوعية أصحاب العقارات والشركات والمحلات التجارية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز بضرورة الالتزام بالاشتراطات والقوانين المعمول بها في الإمارة للمحافظة على المظهر العام للمدينة، وذلك في أطار جهودها المستمرة في الحفاظ على المظهر العام والبيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها أبوظبي.

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وتعمل الفرق الميدانية من موظفي البلدية أثناء الحملة على توعية الفئات المستهدفة من أفراد المجتمع بضرورة اتباع القوانين وعدم القيام بالرمي العشوائي لمخلفات البناء في أماكن غير مخصصة لها، موضحين أهمية ذلك في الحفاظ على البيئة الصحية النظيفة وعلى سلامة أفراد المجتمع، وكذلك على أهمية تعاون أفراد المجتمع في القيام بدورهم في تعزيز المشهد الحضاري الذي تتمتع به أبوظبي.
كما تتضمن الحملة كذلك إرسال رسائل نصية توعوية لأصحاب العقارات والشركات والمحلات التجارية الواقعة ضمن نطاق الحملة، لتوعيتهم بضرورة الالتزام بالاشتراطات والقوانين المعمول بها في الإمارة للحفاظ على المظهر العام.

 

مدينة أبوظبي
أبوظبي
مصفح
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