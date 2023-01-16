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رئيس الدولة يشهد افتتاح «أسبوع أبوظبي للاستدامة»

رئيس الدولة يشهد افتتاح «أسبوع أبوظبي للاستدامة»
16 يناير 2023 12:34

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعدد من قادة الدول وممثليها، اليوم حفل افتتاح دورة عام 2023 من «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، المنصة العالمية المعنية بتسريع وتيرة الاستدامة.

كما شهد الافتتاح الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» كل من فخامة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، وفخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، وفخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، وفخامة وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل، وفخامة جواو لورنسو رئيس جمهورية أنغولا، وفخامة هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، وفخامة نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، وفخامة يوويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، وفخامة سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو، وفخامة فيليبي نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، وفخامة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا، ومعالي عزيز أخنوش رئيس حكومة المملكة المغربية، ومعالي آبي أحمد علي رئيس وزراء إثيوبيا، ومعالي تيموكو مولي نائب رئيس جمهورية ساحل العاج.

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كما حضر الافتتاح.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. ورحب صاحب السمو رئيس الدولة بالقادة والخبراء الذين يجتمعون في دولة الإمارات لبحث قضايا الاستدامة وتحدياتها وسبل توسيع آفاق الحوار وتكثيف الجهود وتضافرها للتوصل إلى حلول تمضي بالعالم نحو بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

المصدر: وام
أسبوع أبوظبي للاستدامة
محمد بن زايد
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