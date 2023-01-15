«الاتحادية للشباب» و«الخدمة الوطنية» تنظمان مبادرة «شابات فخر»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية مبادرة «شابات فخر» في دورتها الأولى، وذلك في مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية بمشاركة 74 شابة إماراتية من مختلف إمارات الدولة، بهدف تعزيز المهارات القيادية وترسيخ قيم الانتماء والفخر وصقل شخصية الشابة الإماراتية، من خلال محاكاة تجربة الخدمة الوطنية ليوم واحد.

وشهد كل من اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب والعميد ركن عفراء سعيد الفلاسي، قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، والعميد ركن عبيد علي المنصوري، مدير مديرية الإعلام والاتصال المؤسسي في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، جانباً من تدريبات الدورة الأولى والتقوا المشاركات، وأثنوا على خوضهم لهذه التجربة كمثال مشرف لشابات الوطن.

وكانت المؤسسة الاتحادية للشباب قد أطلقت وبالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية مبادرة «شابات فخر»، ضمن مبادرة «فخر» في يوم المرأة الإماراتية من العام الماضي، إذ نظمت النسخة التجريبية من المبادرة ليوم واحد في شهر نوفمبر 2022.

محاكاة تجربة الخدمة الوطنية

قدّم برنامج الدورة الأولى من المبادرة فرصة لمحاكاة تجربة الخدمة الوطنية لمدة يوم واحد في المعسكر التدريبي في مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، إذ شمل مجموعة من المواضيع التي تركز على تعزيز الوعي الثقافي العسكري والبدني لشابات الإمارات من الفئة العمرية 18 إلى 35 سنة، والمساهمة في صقل قدراتهن الشخصية، ومعايشة واقع الخدمة الوطنية على أرض الواقع من خلال ممارسة المهارات العسكرية الأساسية والتدريبات المتنوعة، والتي من أبرزها، خوض تدريبات المشاة واستخدام الأسلحة والرماية والمهارات الميدانية والقيادية وتدريبات اللياقة البدنية، فضلاً عن جلسة حوارية للتعريف بدور المرأة في القوات المسلحة من خلال تقديم تجارب واقعية ملهمة.