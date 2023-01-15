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«أمناء سقيا الإمارات» يناقش خطط 2023

«أمناء سقيا الإمارات» يناقش خطط 2023
16 يناير 2023 01:24

دبي (وام) 

ناقش مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، خلال اجتماعه خطط المؤسسة لعام 2023.
وترأس الاجتماع معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، بحضور أعضاء المجلس فهد عبدالرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ونائب رئيس المجلس، والدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي، جامعة خليفة، والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس، قطاع الإنتاج الطاقة والمياه بهيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس، قطاع تطوير الأعمال والتميز بهيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، وحميد الحمادي، أمين سر المجلس بالوكالة. 
وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة سقيا الإمارات: «تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز الجهود في مجال العمل الإنساني والتنموي والمجتمعي، وأهداف مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تعمل مؤسسة سقيا الإمارات تحت مظلتها، نعمل في سقيا الإمارات، على ترسيخ مكانة الإمارات على خريطة الدول الأكثر عطاءً حول العالم، من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات التي تعاني ندرة وتلوث المياه، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية محلياً وعالمياً، ويزيد عدد المستفيدين من مشاريع مؤسسة سقيا الإمارات على 13.6 مليون مستفيد في 37 دولة حول العالم».

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تعزيز الوعي
وناقش الاجتماع خطط سقيا الإمارات لعام 2023، بما في ذلك الزيارات التطوعية والتفقدية للمشاريع، وحملات الإغاثة الخارجية، بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية. كما تم التطرق إلى الحملة الإعلامية لتعزيز الوعي حول أهمية توفير المياه للمجتمعات المحرومة، وتحضيرات سقيا الإمارات لحملتها الرمضانية السنوية بالتعاون مع شركة ماي دبي لتوزيع عبوات المياه، وكذلك التطبيق الذكي الذي أطلقته المؤسسة ويتيح للمستخدمين التعرف إلى مشاريع ومبادرات المؤسسة.

سقيا الإمارات
مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
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