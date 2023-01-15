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نهيان بن مبارك والشيوخ يحضرون أفراح بن ركاض

نهيان بن مبارك ومحمد بن ركاض والعريسان وجانب من الحضور (من المصدر)
16 يناير 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، بمناسبة زفاف نجله المهندس مسلم إلى كريمة الشيخ محمد بن سالم بن ركاض، وزفاف حفيده المهندس مبارك نجل الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض إلى كريمة حمد سعيد بن حمرور العامري.

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كما حضر الحفل، الذي أقيم أمس في مركز العين للمؤتمرات والاحتفالات، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ سرور بن سعيد بن محمد آل نهيان، والشيخ طحنون بن سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن خالد آل نهيان، والشيخ طحنون بن خليفة بن خالد آل نهيان، وعدد من الشيوخ وأصحاب المعالي والمسؤولين وكبار الشخصيات، وأعيان القبائل، وجمع من المهنئين، وقدمت الفرق الشعبية الأهازيج الوطنية والتراثية ابتهاجاً بهذه المناسبة.

نهيان بن مبارك
أبوظبي
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