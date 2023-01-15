انتخاب رئيستي مجلسي شورى أطفال وشباب الشارقة

الشارقة (وام)

فازت كل من مدية سيف الطنيجي والجازية أحمد الزعابي بمنصب الرئيس لمجلسي شورى أطفال وشباب الشارقة للدورة البرلمانية الجديدة 2022- 2024 التي تنظمها مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين وتُقام تحت شعار «ربع قرن من التميز في العمل البرلماني».

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة لانتخاب الرئيس ونائبه وأمانة السر التي عقدت في مركز أطفال الشارقة بالقرائن لمجلس شورى أطفال الشارقة في دورة انعقاده السابعة عشرة للأطفال في الفئة العمرية من 8 إلى 11 عاماً، بينما عقدت في مركز سجايا فتيات الشارقة بالقرائن جلسة لمجلس شورى شباب الشارقة في الانعقاد الثامن للشباب في الأعمار من 13 إلى 16عاماً لاستكمال الشكل القانوني للمجلسين.

ورحب عبدالحميد الياسي مدير إدارة رعاية الناشئة في ناشئة الشارقة بأعضاء مجلس شورى شباب الشارقة خلال الجلسة التي عقدت مؤخراً في مقر سجايا فتيات الشارقة بالقرائن وحثهم على بذل الجهد والعطاء لمواصلة مسيرة نجاح المجلس في دوراته السابقة منوهاً بأهمية الاطلاع والبحث ومناقشة التحديات التي تواجه الشباب .