انطلاق ورش المؤتمر العالمي للأنف والأذن والحنجرة بدبي

دبي (وام)

انطلقت في جامعة محمد بن راشد آل مكتوم للطب والعلوم الصحية ورش العمل الخاصة التي تسبق افتتاح المؤتمر العالمي لجمعيات الأنف والأذن والحنجرة الذي سيقام غداً في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر 5 أيام بمشاركة نحو 7000 طبيب متخصص من 180 دولة حول العالم.

وقال الدكتور حسين طالب استشاري ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى دبي المشرف على ورش العمل.. إن عدد المشاركين في الورشة 20 طبيباً من مختلف الدول العربية والأجنبية إضافة إلى 8 أطباء عالميين لتدريب الأطباء على عمليات التهابات الأذن الوسطى وزراعة القوقعة وتبديل تصلب عظمة الركاب، مشيراً إلى أن المشاركين في الورشة سيحصلون على عدد من الساعات المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي المطلوبة عند تجديد الأطباء رخص مزاولة المهنة.