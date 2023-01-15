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«كهرباء الشارقة» تنفذ مشروعات تطويرية في كلباء

توفير الخدمات وفق أفضل المواصفات على مدار الساعة (من المصدر)
16 يناير 2023 01:24

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدداً من المشروعات الحيوية والضرورية لتطوير الخدمات وتوفيرها بأفضل المواصفات لمدينة كلباء خلال عام 2022.
 فقد انتهت الهيئة من توصيل خدمات الكهرباء والمياه لعدد 11 مشروعاً سياحياً وخدمياً وعدد 192 منزلاً سكنياً و93 مبنى تجارياً، وإنشاء وتوصيل عدد 8 محطات 11 ك. ف واستبدال خطوط هوائية 11 ك. ف بكيبلات أرضية بطول 5 كم بمنطقة الغيل، وإلغاء خطوط هوائية بطول 2 كم بمنطقة وادي الحلو، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الصيانة وتطوير الشبكات، كما تم إنشاء محطة ضخ وتمديد خطوط مياه بتكلفة 27 مليون درهم لتغذية بحيرة الحفية والمنطقة الصناعية والتجارية بكلباء واستراحة سد الغيل، كما تم تمديد خطوط مياه حجم 400 ملم بطول 4 كيلومترات لتغذية بحيرة الحفية من نوعية كاربون ستيل ذي مواصفات عالية مع الطبيعة الجبلية، وتم إنشاء خزان مياه أرضي سعة نصف مليون، بالإضافة إلى عدد خمس مضخات ذات مواصفات عالمية، سعة كل مضخة 660 متراً مكعباً بالساعة، بحيث تلبي احتياجات المنطقة المستقبلية.
وأكدت المهندسة موزة الزعابي، مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المشروعات التي نفذتها الهيئة في مدينة كلباء تهدف لتطوير المناطق كافة، وتوفير الخدمات وفق أفضل المواصفات على مدار الساعة.

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محطة الضخ
أوضحت المهندسة موزة الزعابي أن المشروعات التي تم تنفيذها بمدينة كلباء خلال عام 2022 تضمنت توصيل خدمات الكهرباء لمحطة الضخ المغذية لبحيرة الحفية بكلباء، وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه لميدان برج الساعة بكلباء ومسجد حي القلعة والقرية التراثية بكلباء وبيت الشيخ سعيد ومقصب كلباء الجديد، وتوصيل خدمات المياه والكهرباء لمشروع واجهة كلباء المائية والمرصد الفلكي ومدرسة فكتوريا ومركز البيانات التابع لشركة اتصالات، وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه لمبنى مصنع الثلج التابع الفنون، وتوصيل خدمات المياه لبحيرة الحفية بكلباء وتعبئتها بمقدار 86 مليون جالون مياه، وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه لعدد 36 بناية تجارية بسور كلباء وعدد 41 بناية بمنطقة سهيلة، وتوصيل خدمات الكهرباء والماء لعدد 57 محلاً بسوق كلباء التراثي، وتوصيل خدمات الكهرباء والماء لعدد 151 فيلا سكنية بمنطقة الساف.

الشارقة
كهرباء الشارقة
كلباء
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
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