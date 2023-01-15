«جمارك أبوظبي» تطلع على إنجازات مكافحة المخدرات

أبوظبي (وام)

اطلع وفد من الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي على الإنجازات والمشاريع التطويرية لمديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، والتي تركز على تعزيز القدرات الميدانية والتقنية والإجرائية.

والتقى العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات، الوفد الزائر وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأكد مدير مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي ضرورة تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية بمكافحة الإدمان ومعالجته والوقاية منه، وإطلاق المبادرات المشتركة والبرامج المتكاملة.

واستعرض جهود شرطة أبوظبي الريادية في مكافحة المخدرات، وحرصها المتواصل على ضمان سلامة المجتمع، عبر التصدي للمشاكل المرتبطة بهذه الآفة منذ بداية ظهورها وقبل أن تتفاقم آثارها السلبية.

واستمع الوفد إلى شرح حول جهود مكافحة المخدرات، واطلع من خلال العرض التقديمي على أبرز إنجازاتها خلال الفترة الماضية.