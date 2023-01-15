الإثنين 16 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«جمارك أبوظبي» تطلع على إنجازات مكافحة المخدرات

«جمارك أبوظبي» تطلع على إنجازات مكافحة المخدرات
16 يناير 2023 01:24

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك والشيوخ يحضرون أفراح بن ركاض
«موسيقى شرطة أبوظبي» لوحات فنية في حب الموروث

اطلع وفد من الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي على الإنجازات والمشاريع التطويرية لمديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، والتي تركز على تعزيز القدرات الميدانية والتقنية والإجرائية.
والتقى العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات، الوفد الزائر وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
وأكد مدير مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي ضرورة تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية بمكافحة الإدمان ومعالجته والوقاية منه، وإطلاق المبادرات المشتركة والبرامج المتكاملة.
واستعرض جهود شرطة أبوظبي الريادية في مكافحة المخدرات، وحرصها المتواصل على ضمان سلامة المجتمع، عبر التصدي للمشاكل المرتبطة بهذه الآفة منذ بداية ظهورها وقبل أن تتفاقم آثارها السلبية.
واستمع الوفد إلى شرح حول جهود مكافحة المخدرات، واطلع من خلال العرض التقديمي على أبرز إنجازاتها خلال الفترة الماضية.

جمارك أبوظبي
مكافحة المخدرات
أبوظبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل رئيس أذربيجان
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رئيس أذربيجان
15 يناير 2023
رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان العلاقات الثنائية
الإمارات
رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان العلاقات الثنائية
15 يناير 2023
مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط
الاقتصادي
النفط ينخفض لكنه يحوم قرب أعلى مستوى في 2023
اليوم 07:48
رجال الإنقاذ يتفقدون حطام الطائرة في موقع تحطم طائرة في بوخارا
عربي ودولي
استئناف البحث عن مفقودين بعد تحطم الطائرة في نيبال
اليوم 07:41
بشرى لمرضى السكري..نجاح البنكرياس الاصطناعي
دنيا
بشرى لمرضى السكري..نجاح البنكرياس الاصطناعي
اليوم 07:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©