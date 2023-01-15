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شرطة دبي تعرض أحدث ابتكاراتها في «انترسك 2023»

شرطة دبي تعرض أحدث ابتكاراتها في «انترسك 2023»
16 يناير 2023 01:24

دبي (الاتحاد)

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تشارك القيادة العامة لشرطة دبي، في فعاليات الدورة الـ 24 من المعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة (انترسك) الذي ينطلق غداً الثلاثاء ويستمر حتى 19 يناير الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، والهادف إلى عرض أحدث الابتكارات والاستراتيجيات والتقنيات الكفيلة بالتغلب على التحديات التي تواجه قادة وخبراء قطاع الأمن على مستوى العالم.
وأكد العقيد عيسى محمد المطوع مدير إدارة الهوية المؤسسية والمعارض في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن القيادة العامة لشرطة دبي تشارك في معرض «انترسك 2023» لعرض الخدمات الأمنية والذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي الهادفة إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد المجتمع.
وأشار إلى أن شرطة دبي تحرص على المشاركة في المعرض باعتباره واحداً من أهم معارض الحلول الأمنية والسلامة والحماية، وذلك لعرض إمكانياتها وابتكاراتها الذكية والمستشرفة للمستقبل والمواكبة للتحديات، مبيناً أن الإدارات العامة المختلفة ستعرض عبر منصة شرطة دبي العديد من المشاريع والتطبيقات والأنظمة الذكية التي تستخدمها في التواصل مع أفراد المجتمع، إلى جانب عرض أحدث الدوريات الفارهة ودورية الإنقاذ متعددة المهام وخدمات مركز الاتصال 901.

شرطة دبي
انترسك
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