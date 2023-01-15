الإمارات الرابعة عالمياً بتوفّر العمالة الماهرة والخبرات العالمية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

حصلت الإمارات، على المركز الأول عالمياً في قلة عدد كبار السن من السكان، والثاني في مؤشر كبار المديرين المختصين، والرابع في مؤشري توفر العمالة الماهرة وتوفر الخبرات العالمية، بحسب ما أعلنه المركز الاتحادي للإحصاء والتنافسية.

وتعتبر الإمارات حاضنة للكفاءات والعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة، لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية، وقد أتاح قطاع العمل المتنامي في الإمارات بناء كوادر عالية التخصص في مختلف المجالات.

ويشهد سوق العمل الإماراتي زيادة في الإقبال على استقدام المهارات والخبرات والوظائف ذات الكفاءات العليا، وتحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات استدامة الأعمال وتعزيز القدرات الخاصة باستقطاب الكفاءات والمبدعين.

وتعزز دولة الإمارات مكانتها وجهةً مثاليةً للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من كافة أرجاء العالم. وأظهرت بيانات نظام معلومات سوق العمل بوزارة التوطين والموارد البشرية، أن المشرعين والمديرين ومديري الأعمال، يمثلون 290.410 أشخاص في سوق العمل بالقطاع الخاص، بينما يوجد 540.208 موظفين اختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية.

وأشارت بيانات النظام، وفق آخر تحديث في 7 من شهر أكتوبر 2022، إلى أن الفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، يشغلون 407.069 وظيفة حسب بيانات الربع الثالث من العام الماضي، أما المهن الكتابية فتستحوذ على 512.817 وظيفة، ويوجد 856.146 موظفاً يعملون في مهن الخدمات والبيع.

وتصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين العمال الموجودين في هذه المستويات المهنية الخامسة المذكورة سابقاً، على أنهم «ماهرون»، شريطة أن يكون قد حصل الشخص على شهادة أعلى من شهادة الثانوية العامة (أو ما يعادلها من المستوى العام)، وأن تكون الشهادة مصدقة من الجهات ذات العلاقة بالتخصص (حسب الأنظمة المعمول بها في الدولة)، والأجر الشهري يجب ألا يقل عن 4000 درهم راتب العقد (وليس عمولة).

وفي حال توفر الشروط الأربعة السابقة، يمكن تقدير العمالة الماهرة في سوق العمل بالقطاع الخاص بالدولة، بما يزيد على 2.606 مليون عامل موزعين على المستويات الخمسة الأولى من المستويات التسعة المقسم إليها التصنيف المهني للعمالة بالقطاع الخاص، وهو ما يعادل 47.5% من إجمالي العمالة بالقطاع الخاص والبالغ عددهم أكثر من 5.477 مليون في مطلع شهر أكتوبر الماضي.

وتصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين العمالة وفقاً لتسعة مستويات مهارية، حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO) الصادر من منظمة العمل الدولية، وهذه المستويات هي: الأول: المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، الثاني: الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، الثالث: فنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنساني.

أما المستوى الرابع، فهو المهن الكتابية، بينما يتعلق المستوى الخامس بمهن الخدمات والبيع، بينما السادس، للعمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، والمستوى السابع للحرفيين في البناء والمهن الاستخراجية، والحرفيين الآخرون. ويتعلق المستوى الثامن، بمشغلي الآلات والمعدات ومجمعيها، وأخيراً المستوى التاسع للمهن البسيطة.

وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتصنيف مهن القطاع الخاص «التصنيف المهني الإماراتي»، الذي يضم 725 نوعاً من المهن في القطاع الخاص والمصنفة وفقاً لتسعة مستويات مهنية، تم توزيعها على خمسة مستويات مهارية.

ويأتي التصنيف في إطار التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية حكومة المستقبل، وفق دورها المتمثل في تحقيق الإدارة المثلى للموارد البشرية وتطوير مهاراتها.

ويدعم التصنيف الخطط والبرامج والسياسات التي تطبقها الوزارة لكي تكون سوق العمل ممكنة للمواطنين جاذبة للكفاءات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، برفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وكذلك رفع نسبة عاملي المعرفة وتعزيز إنتاجية السوق.

ويضع التصنيف الوصف الوظيفي لكل مهنة والمؤهلات والمتطلبات الوظيفية لشغلها، والمسار الوظيفي للعاملين فيها.

ويعتمد التصنيف على دراسة واقع سوق العمل واستشراف مستقبله بالتعاون مع الشركاء في الجهات المعنية وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا الجانب، ويلبي هذا التصنيف المعمول به متطلبات وحاجة سوق العمل من الوظائف في الحاضر والمستقبل، وبما يتوافق مع التصنيف الدولي للمهن.

ويضم التصنيف تسعة مستويات مهنية: يشمل المستوى الأول 83 مهنة للمديرين، والثاني 183 مهنة للاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، والثالث 114 مهنة للفنيين والمعاونين المهنيين، والرابع 37 مهنة لموظفي الدعم المكتبي. والخامس 63 مهنة لعمال الخدمات والمبيعات، والسادس 16 مهنة للعمال الماهرين في مجالات الزراعة وصيد الأسماك، والسابع 111 مهنة لعمال الحرف والصناعات ذات الصلة، والثامن يضم 63 مهنة لمشغلي الآلات والمعدات، والتاسع 55 مهنة للوظائف البسيطة.

5 مستويات مهارية

وزعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المهن على خمسة مستويات مهارية، الأول يشمل المهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية بمؤهل جامعي، والثاني المهن الفنية التي تتطلب توفر مهارات عقلية وعملية وإشرافية، بمؤهل معهد متوسط، والثالث يشمل العمالة المهنية التي تتطلب مهارات عملية بمؤهل المرحلة الثانوية، والرابع العمالة التي تشغل مهناً يتطلب إنجازها توفر مهارات عملية ومهنية، والخامس فئة العامل محدود المهارة.