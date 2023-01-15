منصة رقمية لمحميات دبي الطبيعية

دبي (الاتحاد)

أطلقت بلدية دبي المنصة الرقمية لشبكة محميات دبي الطبيعية، بهدف رفع الوعي البيئي لكافة شرائح المجتمع وتعريفهم بما تحتويه من تنوّعٍ بيئي وحيوي، وجمع لكافة المعلومات والخدمات الخاصة بالمحميات في موقع واحد يَسهُل استخدامه من قبل الجمهور، فضلاً عن تشجيع السياحة البيئية المستدامة في مناطق المحميات الطبيعية ضمن إمارة دبي.

ويأتي ذلك استكمالاً لجهود البلدية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتماشياً مع الخطة الشاملة لتطوير أرياف وبراري دبي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى المحافظة على طبيعتها، وتوفير كافة الخدمات والمرافق لزوارها، تعزيزاً لجودة الحياة، فضلاً عن توفير تجربة سياحية متميزة كواحدة من الوجهات السياحية الرئيسة في الإمارة.

معلومات شاملة

وتحتوي المنصة الجديدة التي يمكن الوصول إليها من موقع بلدية دبي على المعلومات والبيانات والخدمات الخاصة بالمحميات الطبيعية الثماني المعلنة في إمارة دبي، وتشمل: «رأس الخور للحياة الفطرية»، «المرموم الصحراوية»، «جبل علي للحياة الفطرية»، «حتا الجبلية»، «غاف نزوى»، «جبل نزوى»، «دبي الصحراوية»، و«الوحوش الصحراوية»، حيث توفر تجربة لاكتشاف ما تشمله من أنظمة بيئية وحيوية متنوعة.

إلى جانب ذلك، توفّر المنصة كافة التفاصيل التي يحتاجها المتعامل لزيارة المحميات الطبيعية، كتحديد أوقات الزيارة، والتعليمات، واحتياطات السلامة، وحالة الطقس وقت الزيارة. وتُعد بلدية دبي السلطة الإدارية للمحميات الطبيعية في الإمارة، التي تمتد على مساحة تبلغ 1.297 كيلو متراً مربعاً، وتشكل 31% من مساحة إمارة دبي، ثلاث منها مسجلة في معاهدة رامسار كمحميات رطبة ذات أهمية عالمية، وهي: محمية رأس الخور للحياة الفطرية، ومحمية جبل علي للحياة الفطرية، ومحمية حتا الجبلية.

وتزخر بالعديد من أنواع الكائنات، منها 342 نوعاً من الطيور، 46 نوعاً من الثدييات، 51 نوعاً من الزواحف، 315 نوعاً من النباتات، 188 نوعاً من الأسماك، و582 نوعاً من اللافقاريات.