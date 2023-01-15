الإثنين 16 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

منصة رقمية لمحميات دبي الطبيعية

المنصة تقدم نبذة وافية عن الكائنات الموجودة في المحميات (من المصدر)
16 يناير 2023 01:24

دبي (الاتحاد)

أطلقت بلدية دبي المنصة الرقمية لشبكة محميات دبي الطبيعية، بهدف رفع الوعي البيئي لكافة شرائح المجتمع وتعريفهم بما تحتويه من تنوّعٍ بيئي وحيوي، وجمع لكافة المعلومات والخدمات الخاصة بالمحميات في موقع واحد يَسهُل استخدامه من قبل الجمهور، فضلاً عن تشجيع السياحة البيئية المستدامة في مناطق المحميات الطبيعية ضمن إمارة دبي.
ويأتي ذلك استكمالاً لجهود البلدية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتماشياً مع الخطة الشاملة لتطوير أرياف وبراري دبي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى المحافظة على طبيعتها، وتوفير كافة الخدمات والمرافق لزوارها، تعزيزاً لجودة الحياة، فضلاً عن توفير تجربة سياحية متميزة كواحدة من الوجهات السياحية الرئيسة في الإمارة.

أخبار ذات صلة
انطلاق ورش المؤتمر العالمي للأنف والأذن والحنجرة بدبي
63.2 % انخفاضاً في عدد البلاغات الجنائية بدبي

معلومات شاملة
وتحتوي المنصة الجديدة التي يمكن الوصول إليها من موقع بلدية دبي على المعلومات والبيانات والخدمات الخاصة بالمحميات الطبيعية الثماني المعلنة في إمارة دبي، وتشمل: «رأس الخور للحياة الفطرية»، «المرموم الصحراوية»، «جبل علي للحياة الفطرية»، «حتا الجبلية»، «غاف نزوى»، «جبل نزوى»، «دبي الصحراوية»، و«الوحوش الصحراوية»، حيث توفر تجربة لاكتشاف ما تشمله من أنظمة بيئية وحيوية متنوعة.
إلى جانب ذلك، توفّر المنصة كافة التفاصيل التي يحتاجها المتعامل لزيارة المحميات الطبيعية، كتحديد أوقات الزيارة، والتعليمات، واحتياطات السلامة، وحالة الطقس وقت الزيارة. وتُعد بلدية دبي السلطة الإدارية للمحميات الطبيعية في الإمارة، التي تمتد على مساحة تبلغ 1.297 كيلو متراً مربعاً، وتشكل 31% من مساحة إمارة دبي، ثلاث منها مسجلة في معاهدة رامسار كمحميات رطبة ذات أهمية عالمية، وهي: محمية رأس الخور للحياة الفطرية، ومحمية جبل علي للحياة الفطرية، ومحمية حتا الجبلية.
وتزخر بالعديد من أنواع الكائنات، منها 342 نوعاً من الطيور، 46 نوعاً من الثدييات، 51 نوعاً من الزواحف، 315 نوعاً من النباتات، 188 نوعاً من الأسماك، و582 نوعاً من اللافقاريات.

دبي
بلدية دبي
المحميات الطبيعية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل رئيس أذربيجان
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رئيس أذربيجان
15 يناير 2023
رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان العلاقات الثنائية
الإمارات
رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان العلاقات الثنائية
15 يناير 2023
مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط
الاقتصادي
النفط ينخفض لكنه يحوم قرب أعلى مستوى في 2023
اليوم 07:48
رجال الإنقاذ يتفقدون حطام الطائرة في موقع تحطم طائرة في بوخارا
عربي ودولي
استئناف البحث عن مفقودين بعد تحطم الطائرة في نيبال
اليوم 07:41
بشرى لمرضى السكري..نجاح البنكرياس الاصطناعي
دنيا
بشرى لمرضى السكري..نجاح البنكرياس الاصطناعي
اليوم 07:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©