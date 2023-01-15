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ورشة بالفجيرة للتميز الحكومي

ورشة بالفجيرة للتميز الحكومي
16 يناير 2023 01:24

الفجيرة(الاتحاد)

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نظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ممثلة بإدارة الموارد البشرية، ورشة تعريفية حول معايير نظام التميز الحكومي (G4) بما يتوافق مع برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، بحضور 20 جهة حكومية بالفجيرة، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي ونقل المعرفة.
استعرضت الورشة، بحضور أكثر من 80 مشاركاً من ممثلي الجهات الحكومية المعنية، معايير برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، إلى جانب عدة محاور تمثلت في مفاهيم التميز ومهارات دمج معايير التميز بالعمليات والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، كما تناولت الورشة مسطرة التقييم والأوزان المعيارية ومفاتيح التميز وممكناته، وشرح معايير كل الفئات المؤسسية والفردية، بما يسهم في تحقيق مزيد من الارتقاء والتطوير في بيئة العمل.
وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، على الدور الكبير الذي تقدمه البرامج التدريبية والورش التعريفية في تطوير منظومة العمل المؤسسي والارتقاء بالأداء الوظيفي.

الفجيرة
مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية
التميز الحكومي
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