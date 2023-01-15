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الإمارات تعزي وتتضامن مع نيبال في ضحايا تحطم طائرة ركاب

فرق إنقاذ تتفقد حطام الطائرة المنكوبة في نيبال
15 يناير 2023 21:25

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع حكومة جمهورية نيبال في ضحايا تحطم طائرة ركاب.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، عن خالص تعازيها وتضامنها مع الحكومة النيبالية والشعب النيبالي الصديق وأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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