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الإمارات

رئيس الدولة يمنح سفير كوبا وسام الاستقلال

رئيس الدولة يمنح سفير كوبا وسام الاستقلال
15 يناير 2023 19:46

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، سعادة روبرتو بلانكو، سفير جمهورية كوبا، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات.

وقلدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، سعادته الوسام.

وأكدت معاليها، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية كوبا في جميع المجالات، مثمنة الدور الذي قام به سعادة السفير في توطيد العلاقات والدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة، وقدّمت له الشكر على ما بذله من جهود، معربة عن أمنياتها له بالتوفيق والنجاح.

من جانبه، أعرب سعادة روبرتو بلانكو عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وأشاد سعادته بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال الـ 51 عاماً الماضية والتي تعكس حرص القيادة وطموحها للارتقاء بمكانة الدولة.

وتقدم سعادة السفير بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

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المصدر: وام
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