الإثنين 16 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يستقبل رئيس أذربيجان

رئيس الدولة يستقبل رئيس أذربيجان
15 يناير 2023 19:39

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم الأحد، فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، بالرئيس إلهام علييف، وبحث معه علاقات الصداقة وإمكانيات تنمية التعاون بين دولة الإمارات وأذربيجان خاصة في جوانب الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات التي تتسق مع خطط التنويع الاقتصادي وتفتح مزيداً من الفرص للتعاون والعمل المشترك البناء.

كما استعرض سموه ورئيس أذربيجان عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

تطرق الجانبان إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام الجاري ويمثل فرصة لجميع الدول لتطرح برامجها وطموحاتها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بجانب أهمية «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يعقد تحت شعار معاً لتعزيز العمل المناخي، وصولاً إلى مؤتمر (كوب 28) والذي يهدف إلى دعم جهود الاستدامة والعمل المناخي وتسريعهما.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومحمد مراد البلوشي سفير الدولة لدى أذربيجان، بجانب الوفد المرافق لفخامة رئيس أذربيجان.

أخبار ذات صلة
«آيدكس ونافدكس 2023» يستضيفان أكثر من 15 جلسة حوارية
وزراء ومسؤولون لـ «الاتحاد»: «أبوظبي للاستدامة» يحفز العمل المناخي
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
أذربيجان
إلهام علييف
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل رئيس أذربيجان
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رئيس أذربيجان
15 يناير 2023
رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان العلاقات الثنائية
الإمارات
رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان العلاقات الثنائية
15 يناير 2023
مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط
الاقتصادي
النفط ينخفض لكنه يحوم قرب أعلى مستوى في 2023
اليوم 07:48
رجال الإنقاذ يتفقدون حطام الطائرة في موقع تحطم طائرة في بوخارا
عربي ودولي
استئناف البحث عن مفقودين بعد تحطم الطائرة في نيبال
اليوم 07:41
بشرى لمرضى السكري..نجاح البنكرياس الاصطناعي
دنيا
بشرى لمرضى السكري..نجاح البنكرياس الاصطناعي
اليوم 07:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©