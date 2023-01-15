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رئيس كازاخستان يصل إلى البلاد

قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان
15 يناير 2023 18:24

وصل فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة إلى البلاد، اليوم الأحد، في زيارة رسمية إلى الدولة تستغرق عدة أيام.

كان في استقبال فخامته، لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وعدد من المسؤولين.

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المصدر: وام
قاسم جومارت توكاييف
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