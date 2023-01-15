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الإمارات

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
15 يناير 2023 17:13

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على السواحل والجزر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية.

والرياح خفيفة إلى معتدلة تكون شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:58 والمد الثاني عند الساعة 07:54 والجزر الأول عند الساعة 13:47 والجزر الثاني عند الساعة 00:21.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:53 والمد الثاني عند الساعة 03:39 والجزر الأول عند الساعة 10:51 والجزر الثاني عند الساعة 21:35.

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المصدر: وام
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