تنظيم فعالية السوق على شاطئ كورنيش أبوظبي

اطلقت بلدية مدينة أبوظبي أمس فعالية السوق في ساحة البلازا على شاطئ كورنيش أبوظبي والذى يستمر حتى 22 يناير الجاري بالتعاون مع عدد من الجهات بهدف خلق وجهات ترفيهية مجتمعية موسمية تناسب كافة أفراد العائلة، وتساهم في دعم وتشجيع أصحاب المشاريع من الشباب والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم أمام الجمهور، حيث يشارك في الفعالية نحو 20 أسرة منتجة وشباب أصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وتتضمن الفعالية الكثير من الفقرات الترفيهية ومسابقات المسرح التي تناسب كافة الأعمار، مثل عروض الفرق الموسيقية، وعروض الفرقة الموسيقية العسكرية وعروض الخيالة، وعروض السيارات الكلاسيكية، وعروض الكلاب البوليسية، وكذلك عروض العزف على آلة العود، واستعراضات الفرق الفلكلورية لعدد من أندية الجاليات المقيمة، بالإضافة إلى العديد من الورش العملية مثل: التشكيل بالطين، والمشغولات اليدوية، والرسم على الملابس، وصناعة الشموع.
كما يستمتع الجمهور بعدد من العروض الفلكلورية الشعبية التي تمثل حضارة وتراث بلدان عدد من الجاليات المقيمة على أرض الدولة.