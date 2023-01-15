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خليفة بن طحنون يستقبل رئيس كوريا في واحة الكرامة

خليفة بن طحنون يستقبل رئيس كوريا في واحة الكرامة
15 يناير 2023 15:46

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء اليوم في واحة الكرامة فخامة يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية للدولة.

ولدى وصول فخامته إلى واحة الكرامة استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلا أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحا يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

يرافق فخامته خلال الزيارة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب وعبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا.

وتجول فخامته في مختلف أجنحة الواحة مستمعا لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة قام الرئيس الكوري بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الامارات العربية المتحدة.

يذكر أن واحة الكرامة تعد معلما وطنيا وحضاريا في العاصمة أبوظبي حيث تم تشييده تخليدا لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

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المصدر: وام
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خليفة بن طحنون
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