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الإمارات

محمد بن زايد: أرحب بفخامة الرئيس يون سيوك يول في الإمارات

محمد بن زايد: أرحب بفخامة الرئيس يون سيوك في الإمارات
15 يناير 2023 15:41

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بفخامة يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة الذي بدأ زيارة دولة تستغرق عدة أيام إلى دولة الإمارات.

وقال سموه عبر تويتر:"أرحب بفخامة الرئيس يون سيوك يول في الإمارات..أجرينا العديد من المباحثات الإيجابية المثمرة.. وشهدنا توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.. تربطنا بجمهورية كوريا شراكة استراتيجية خاصة، نمضي في تعزيزها لخدمة المصالح والأهداف المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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