"الاتحادية للموارد البشرية" تعقد "الماستركلاس" الأول ضمن مبادرة "جاهز"
"الاتحادية للموارد البشرية" تعقد "الماستركلاس" الأول ضمن مبادرة "جاهز"
15 يناير 2023 15:08
عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، "الماستركلاس" الأول ضمن مبادرة "جاهز" لمستقبل المواهب الحكومية، التي أطلقتها الحكومة أواخر العام 2022؛ بهدف تعزيز جاهزية الكوادر والمواهب الوطنية في الحكومة الاتحادية للمستقبل، وتمكينهم بالمهارات الجديدة المطلوبة لتصميم المستقبل والاستفادة من فرصه، من خلال منصة رقمية متكاملة لمهارات المستقبل، تدعم جاهزية الحكومة للمستقبل.
وقالت سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة - التي أدارت بدورها الجلسة - إن الماستركلاس الافتراضي الأول الذي جاء بعنوان "التحول الرقمي الآمن..العنصر البشري"، شهد تفاعلاً لافتاً من قبل قيادات الحكومة الاتحادية، حيث شارك به أكثر من 80 قيادياً من مختلف الوزارات والجهات الاتحادية، واستضاف سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات رئيس مجلس الأمن السيبراني
وأوضحت أن الهيئة ستعقد خلال الفترة المقبلة وضمن مبادرة "جاهز" سلسلة ماستركلاس في مختلف المجالات والتخصصات للفئات القيادية في الحكومة، مشيرةً إلى أن مبادرة "جاهز" التي تم تصميمها بالشراكة بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ستسهم في رفع مشاركة كوادر الوزارات والجهات الاتحادية في تنفيذ رؤى القيادة ببناء نموذج حكومي مستقبلي رائد على مستوى العالم، وتعزيز الأداء والإنتاجية والكفاءة والجاهزية المستقبلية للامارات.