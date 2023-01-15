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رئيس جمهورية كوريا يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

رئيس جمهورية كوريا يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
15 يناير 2023 15:09

زار فخامة يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا، اليوم جامع الشيخ زايد الكبير، ترافقه حرمه السيدة الأولى كيم كيون هي، يرافقهما معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وسعادة عبدالله النعيمي سفير الدولة لدى كوريا، وعدد من كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

واستهل فخامته والوفد المرافق الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجول فخامته والوفد المرافق، يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي؛ مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر؛ المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

واطلع فخامته والوفد المرافق على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه الجامع من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

وفي ختام الزيارة، تم إهداء فخامته، نسخة من كتاب "فضاءات من نور" أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير، الذي يضم عدداً من اللقطات والصور الخاصة بجائزة "فضاءات من نور" للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز بشكل دوري، وتبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع، بالإضافة إلى إهدائه نسخة من كتاب "بيوت الله" الذي يتناول عمارة الجوامع في التاريخ الإسلامي شاملًا جامع الشيخ زايد الكبير.

 

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