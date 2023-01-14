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شخبوط بن نهيان ومساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأفريقية يبحثان التعاون

شخبوط بن نهيان خلال استقبال نائبة وزير الأشغال العامة والإسكان والموارد المائية بموزمبيق (وام)
15 يناير 2023 01:42

أبوظبي (وام)

‎استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، مارثا بوبي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأفريقية، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي. ‎وناقش الجانبان سبل دعم الاستقرار في المنطقة وتعزيز آفاق التعاون، وعدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ودعم التنمية والازدهار في الدول الأفريقية.
كما، التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، أمس الأول، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، سيسيليا تشاموتوتا، نائبة وزير الأشغال العامة والإسكان والموارد المائية بجمهورية موزمبيق.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون والمشاريع المشتركة.
يأتي اللقاء عقب زيارة فخامة فيليب جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، إلى دولة الإمارات في أكتوبر 2022، بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي وقعت من خلالها الدولتان على عدد من الاتفاقيات في قطاعات مختلفة.

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وأشاد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وأكد حرص دولة الإمارات على توثيق الروابط الثنائية، وتعزيز الشراكة والبناء عليها، وتضافر الجهود بما يخدم الشعبين الصديقين.
من جهتها، أكدت تشاموتوتا، العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين، والتعاون البناء على الصعد كافة، مشيرة إلى وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

شخبوط بن نهيان
الأمم المتحدة
أبوظبي
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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