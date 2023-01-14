«مجالس أبوظبي» تنظم حفل زفاف جماعياً في مجلس ربدان

أبوظبي (وام)

نظمت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، حفل زفاف جماعي وذلك في مجلس ربدان بمدينة أبوظبي.

حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين وأهالي العرسان.وأعرب العرسان وذووهم عن شكرهم وتقديرهم للاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة بشباب الوطن وأبنائه والتي لا تدخر جهداً في سبيل توفير جميع المقومات والإمكانيات التي تكفل لهم حياة ملؤها السعادة والرفاه والعيش الكريم.

يذكر أن العرس الجماعي ضم عددا من أصحاب الهمم بناء على تعاون مع منصة «مبروك ما دبّرت» الخاصة بأصحاب الهمم التي أطلقتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدمجهم في المجتمع وفعالياته ومناسباته. وتضمن العرس العديد من الفعاليات الشعبية والتراثية التي شارك فيها عدد من الحضور.