صقر غباش ونهيان بن مبارك يحضران أفراح العفاري بالعين

العين (وام)

حضر معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش حفل الاستقبال الذي أقامه سهيل نخيرة العفاري عضو المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة زفاف نجله علي إلى كريمة سليم بن السلمي العفاري.

كما حضر الحفل الذي أقيم بمجلس الوقن الشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ طحنون بن سعيد بن طحنون آل نهيان وعدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.

كما حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد مفلح صالح الأحبابي بمناسبة زفاف نجله زايد إلى كريمة محمد دهيم القحطاني.