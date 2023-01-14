نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التايلاندي يلتقي سفير الإمارات

بانكوك (وام)

التقى معالي دون برامودويناي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التايلاندي، سيف عبدالله الشامسي، سفير دولة الإمارات بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لدى مملكة تايلاند، وقدّم الشامسي شكره إلى معالي برامودويناي على دعم وزارة الخارجية التايلاندية خلال فترة عمله في تايلاند، كما نقل إلى معاليه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتايلاند، والفرص الاستثمارية والتعاون المشترك في عدد من المجالات، مثل الأمن الغذائي، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة.