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سفير الإمارات يلتقي وزير خارجية روسيا الاتحادية

سفير الإمارات يلتقي وزير خارجية روسيا الاتحادية
15 يناير 2023 01:42

موسكو (وام)

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التقى الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، معالي سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، حيث نقل الجابر، خلال اللقاء، تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى معاليه، ورسالة من سموه تناولت سبل تعزيز العلاقات ومجالات التعاون بين دولة الإمارات وروسيا. وبحث الطرفان، خلال اللقاء، المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، معالي ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية.

الإمارات
روسيا
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
محمد أحمد الجابر
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