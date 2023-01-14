الإمارات وجمهورية كوريا نموذج للتعاون المشترك

أبوظبي (الاتحاد)

وصلت العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا إلى مستوى خاص من التطور الاستراتيجي بين البلدين، عززتها الزيارات التاريخية بين القيادتين، وهو الأمر الذي عكس حرص البلدين على تنميتها وتوثيق التواصل الفعال والترابط المستمر لتوفير فرص التعاون في مجالات عدة، حيث تطورت العلاقات على مدار أكثر من 4 عقود وأصبحت نموذجاً للتعاون المشترك في مختلف المجالات، كما عزز نجاح العلاقات مجموعة من الشراكات والمنفعة المتبادلة بين البلدين الصديقين والتي ساهمت في دفع تقدم العمل المشترك بينهما.

وتتميز دولة الإمارات بشراكة استراتيجية وخاصة مع كوريا، إذ تعتبر أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بهذا النوع من الشراكات، والتي ساهمت في تعزيز التعاون في مجالات متعددة، أهمها التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، وفي مجال الأمن الغذائي، إضافة إلى التعاون في مجالات الدفاع والرعاية الصحية والثقافة، والإدارة الحكومية، والفضاء، والطاقة، والسياحة، وقدمت دولة الإمارات وكوريا نموذجاً متميزاً للعلاقات بين البلدين، وهو النموذج القائم على التعاون الدولي في التنمية والتطوير ومواجهة التحديات، والذي أثبت أنه نموذج يُحتذى به في مجال التعاون والشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات، حتى أصبحت علاقة البلدين أكثر متانة وقوة مع التطور المستمر في الشراكات.

وتجاوزت العلاقات نمواً مستمراً منذ نشأتها، وتشهد حالياً زخماً كبيراً على المستويين الحكومي والخاص، وتنوّعاً في أنشطة التعاون الاقتصادي على الصعد كافة.

وتعد اتفاقية إنشاء محطة «براكة» للطاقة النووية السلمية في عام 2009 من أبرز محطات العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوريا، حيث اجتاز المشروع إتمام عملية تشغيل مفاعل المحطة الأولى له في أغسطس من عام 2020 على الرغم من التحديات التي وضعتها جائحة كورونا أمام العالم. وتقوم الإمارات ببناء أربع وحدات في محطة «براكة» للطاقة النووية السلمية، ووصلت نسبة إنجاز المشروع لغاية يونيو 2022 إلى 97 %. بدأت الأعمال الإنشائية في المحطة في يوليو 2012 بعد الحصول على الرخصة الإنشائية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشهادة عدم الممانعة من هيئة البيئة – أبوظبي. وعند تشغيلها بشكل كامل، ستنتج محطات «براكة» الأربع ما يعادل 25 % من الكهرباء المستهلكة في دولة الإمارات، وستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرق الدولة كل عام.

وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا بصورة رسمية في 18 يونيو 1980م، ومنذ ذلك التاريخ، شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تطوراً ملحوظاً، ووصلت هذه العلاقات إلى «شراكة استراتيجية» في العام 2009م، ثم إلى «شراكة استراتيجية خاصة» في العام 2018م، وتوسعت هذه العلاقات لتشمل جميع المجالات.

وأدت الزيارات المتبادلة لقادة البلدين والمسؤولين رفيعي المستوى بين الجانبين دوراً مهماً في توطيد وتقوية العلاقات، وكان أبرز الزيارات على مستوى القادة الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في يونيو 2006م، ومايو 2010م، ومارس 2012م، وفبراير 2014م، وفبراير 2019م.

أما من الجانب الكوري، فتمثلت أبرز زيارات القادة في زيارة الرئيس الأسبق «روه مو هيون» في مايو 2006، وزيارات الرئيس الأسبق «لي ميونغ باك» في ديسمبر 2009 ومارس 2011 وفبراير 2012 ونوفمبر 2012، وزيارات الرئيسة الكورية السابقة «بارك كون هيه» في مايو 2014 ومارس 2015، وزيارة الرئيس السابق «مون جيه إن» في مارس 2018 ويناير 2022 في مقر «إكسبو 2020 دبي». وعلى مستوى الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، تمت العديد من الزيارات، وآخرها الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى سيؤول في يوليو 2020م.

حوار

عززت الإمارات وكوريا العلاقات بينهما من خلال تفعيل قنوات الحوار والاجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين، ومنها الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية، واجتماع (2+2) بين وزارتي الخارجية والدفاع، والمشاورات رفيعة المستوى بشأن التعاون النووي، واجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، وكذلك من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف مجالات التعاون.

15 رحلة أسبوعياً للناقلات الوطنية

تسير الناقلات الوطنية 15 رحلة أسبوعية إلى سيؤول عاصمة جمهورية كوريا، وذلك بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

وأشارت بيانات الهيئة التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، إلى أن ناقلتين وطنيتين تسيران رحلات مباشرة إلى كوريا وهي «الاتحاد للطيران» التي تسير 8 رحلات أسبوعياً إلى سيؤول بينما تسير «طيران الإمارات»، نحو 7 رحلات أسبوعياً.

وفيما يتعلق بعدد الرحلات الأسبوعية للناقلات الكورية إلى الدولة، تسير الخطوط الجوية الكورية 3 رحلات أسبوعية إلى مطار دبي الدولي.

وبدأت «الاتحاد للطيران» تسيير أولى رحلاتها إلى مطار «إنشيون» الدولي في سيؤول في 11 من ديسمبر العام 2010، بينما أطلقت طيران «الإمارات» رحلاتها إلى سيؤول العام 2005، فيما بلغ عدد السياح الكوريين إلي الإمارات حتى العام 2019 أكثر من 200 ألف زائر.

مذكرات تفاهم

وقعت دولة الإمارات وجمهورية كوريا العديد من مذكرات التفاهم والتعاون بين الدولتين في المجالات الصحية والطبية، والتي تشمل برامج التقييم والترخيص الطبي، وإدارة المستشفيات وتبادل الخبرات الطبية، إضافةً إلى مجالات تبادل الخبرات في التعليم الطبي.

تمتد العلاقات الإماراتية الكورية إلى نحو أكثر من 42 عاماً، وتشهد حالياً زخماً كبيراً على المستويين الحكومي والخاص، وتنوّعاً في أنشطة التعاون الاقتصادي على الأصعدة كافة، بينما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 4.8 مليار دولار في 2020.

وتتمتع دولة الإمارات بعلاقات تعاون اقتصادي متميزة مع جمهورية كوريا، وتعُد الإمارات أكبر شريك تجاري لكوريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين نحو 13.9 مليار دولار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 4.8 مليارات دولار في 2020.

بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا في أبريل 2016م حول الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة، يسمح لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والخدمة والعادية من مواطني الدولة بدخول جمهورية كوريا من دون الحصول على تأشيرة مسبقة والبقاء على الأراضي الكورية لمدة 90 يوماً. ويُقيم نحو 13 ألف كوري جنوبي في دولة الإمارات، يعيش 6500 منهم في أبوظبي، ويعمل 2055 منهم في موقع مشروع محطة «براكة». وسنوياً، يزور 200 ألف كوري دولة الإمارات.

في المقابل، في عام 2018 زار 11427 إماراتياً جمهورية كوريا، بزيادة 4% على عام 2017. وفي عام 2019 زار أكثر من 176 ألف كوري دولة الإمارات، فيما بلغ عدد الإماراتيين الذين زاروا كوريا أكثر من 9 آلاف إماراتي.