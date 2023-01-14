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وفد جامعة سكيما يطلع على تجربة شرطة دبي في الابتكار

عبد الله المري ووفد من جامعة سكيما في صورة جماعية (من المصدر)
15 يناير 2023 01:42

دبي (الاتحاد)

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استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وفداً من جامعة سكيما «SKEMA» العالمية للمعرفة والاقتصاد وإدارة الأعمال في فرنسا، برئاسة فريدريك فيدال، الوزيرة السابقة للابتكار والتقدم العلمي في الجمهورية الفرنسية، عضو مجلس أمناء الجامعة، والذي حضر للاطلاع على تجربة القيادة العامة لشرطة دبي في مجال البحث والابتكار والتطوير.
حضر اللقاء العقيد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي، والدكتورة أليس جيلهون، الرئيس التنفيذي، عميد جامعة سكيما «SKEMA»، وعدد من أعضاء وفد الجامعة.
ورحب معالي الفريق المري بأعضاء الوفد الضيفُ، متمنياً لهم التوفيق في الاطلاع على أحدث الممارسات الشرطية في مجال البحث العلمي والابتكار والخدمات التي تقدمها شرطة دبي إلى أفراد الجمهور الخارجي والداخلي، بهدف تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.
وزار الوفد مختبر الابتكار الأمني، حيث استمع إلى شرح عن أبرز الابتكارات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأحدث الدوريات الشرطية المزودة بمختلف أنواع التقنيات وكاميرات المراقبة والتحليل المرتبطة مباشرة بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات.

عبد الله خليفة المري
شرطة دبي
فرنسا
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