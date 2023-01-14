وزارة التغير المناخي والبيئة لـ«الاتحاد»: 4 منتجات استهلاكية مستثناة من حظر التداول في الدولة خلال 2024

شروق عوض (دبي)

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، على استثناء أربعة منتجات استهلاكية من قرار حظر التداول الذي ستطبقه في الأسواق المحلية والمناطق الحرة بالدولة مطلع العام المقبل 2024، والمنتجات هي الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والتي تشمل: (لفائف الأكياس الرقيقة المستخدمة في تعبئة اللحوم والخضار والفاكهة والحبوب والخبز، وأكياس القمامة، وأكياس الدواء، وأكياس التسوق الكبيرة المصممة للأزياء والأدوات الإلكترونية والألعاب)، والمنتجات المعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى خارج الدولة، وتشمل: (أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأكياس التسوق ذات الاستخدام الواحد، والمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد)، والأكياس والمنتجات ذات الاستخدام الواحد المصنوعة من مواد معاد تدويرها في الدولة، والمنتجات والمواد الأخرى التي يتم تحديدها واستثناؤها من السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة.

وأوضحت المهندسة عذيبة القايدي، مدير إدارة الشؤون البلدية في وزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن تلك الخطوة جاءت وفقاً للقرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022، بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، والذي ارتكز على حظر استيراد وإنتاج وتداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والقابلة للتحلل مطلع العام المقبل 2024، وحظر استيراد وإنتاج وتداول أكياس التسوق ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها، والمنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والتي تشمل: (أكواب المرطبات وأغطيتها، وأدوات المائدة كـ «الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل»، والصحون، والماصات، وعيدان التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من «ستايروفوم») مطلع العام 2026.

وأشارت القايدي إلى أن القرار المشار إليه أعلاه جاء لتحقيق أهداف عدة، أهمها تنظيم إنتاج وتداول واستخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد وأياً كانت مادة صنعها، والمساهمة في حماية البيئة من خلال الحد من التلوث الناتج عن استهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد، والتشجيع على استخدام بدائل منتجات مستدامة ومتعددة الاستخدام، مؤكدة سريان القرار على كافة الأسواق المحلية والمناطق الحرة في الدولة، كما يعد القرار واحداً ضمن تشريعات الوزارة الداعمة لحماية البيئة وتنميتها والإدارة المتكاملة للنفايات.

خفض الاستهلاك

وأكدت على ضرورة عمل جميع الجهات المعنية والسلطات المختصة والمستهلكين على خفض إنتاج واستهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد، والتي تشمل العبوات ومواد التغليف المصنعة جزئياً أو كلياً من مواد بلاستيكية، بما في ذلك تلك المستخدمة في تغليف الأغذية، والقناني البلاستيكية، وأعواد القطن، وأكياس المقرمشات، وأعقاب السجاير، والمناديل المرطبة، والبالونات، وعيدان البالونات، بالإضافة إلى تبني وتشجيع المبادرات التي تساهم في زيادة البدائل المناسبة المستدامة والمتعددة الاستخدام في جميع محال التسوق والتجزئة ومنافذ البيع بشكل مستمر.

برامج التوعية

وذكرت المهندسة عذيبة القايدي أن الوزارة، بالتعاون مع السلطات المختصة والجهات المعنية، تتولى مهمة إعداد وتنفيذ برامج توعية وتثقيف أفراد المجتمع حول أهمية الحد من استهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد بمختلف أنواعها والتحول إلى استهلاك بدائل لمنتجات مستدامة ومتعددة الاستخدام، بالإضافة إلى التركيز على أفضل ممارسات الفرز عند المصدر وفوائد إعادة التدوير وما هو قابل أو غير قابل لإعادة التدوير والحوافز المتوفرة لذلك.

ولفتت إلى أن الوزارة أيضاً، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد أو بإنتاجها أو تسويقها أو تداولها أو جمعها بعد تحويلها إلى نفايات أو فرزها أو إعادة تدويرها أو معالجتها أو التخلص الآمن منها وفق الأساليب المتبعة في الدولة لإدارة النفايات، ستطلق خلال الأيام المقبلة دليلاً تنظيمياً بشأن القرار والذي يفسر في الوقت ذاته للمستهلكين والمنشآت أنواع المنتجات الاستهلاكية الخاضعة لحظر تداولها في الدولة بدءاً من عام 2024.

مواعيد السريان

بيّنت القايدي أن القرار وفقاً لمواعيد السريان الزمني للحظر، يطبق أيضاً على المنتجات ذات الاستخدام الواحد، وهي المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتشمل: (العبوات ومواد التغليف المصنعة جزئياً أو كلياً من مواد بلاستيكية، بما في ذلك تلك المستخدمة في تغليف الأغذية، والأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد كأكياس البقالة وأكواب المرطبات وأغطيتها وأدوات المائدة (الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل)، والصحون والماصات وعيدان التحريك ومستوعبات وعلب الطعام والقناني البلاستيكية وأعواد القطن وأكياس المقرمشات وأعقاب السجائر والمناديل الرطبة ومنتجات العناية الصحية والبالونات وعيدان البالونات، والمنتجات غير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مثل (عبوات الألمونيوم، أعواد الأخشاب، الأكواب الورقية وغيرها)، بالإضافة إلى المنتجات متعددة الاستخدام وتشمل المنتجات المصنعة جزئياً أو كلياً من المواد البلاستيكية وغير البلاستيكية، ومنها الألمنيوم والورق والزجاج والأخشاب وغيرها.

إدارة النفايات

وأشارت إلى أن الوزارة تعكف أيضاً خلال العام الجاري 2023 على تنفيذ خطة خاصة بالإدارة المتكاملة للنفايات، وتتضمن العشرات من المبادرات والمشاريع والبرامج، وتستهدف تقليل معدلات توليد النفايات من مصادرها، والحد من المخاطر والتأثيرات الاقتصادية والصحية والبيئية الناجمة عن المعالجة والتخلص غير المستدام لها، وجعل الإمارات نموذجاً رائداً في مجال الاقتصاد الدائري عبر تحويل التحديات المرتبطة بالنفايات إلى فرص تنموية، ومن عبء بيئي إلى موارد اقتصادية مهمة، لافتة إلى أن الخطة تعد واحدة ضمن خطط الوزارة البيئية الهادفة للمحافظة على النظم البيئية ومواردها وخدماتها الإيكولوجية.

أولوية استراتيجية

بيّنت المهندسة عذيبة القايدي أن الخطة تواكب توجهات الحكومة الرشيدة في المضي قدماً خلال العام الجاري بطموح لا حدود له، لتحقيق المزيد من الإنجازات الهادفة لمصلحة الوطن والمواطن، واستكمالاً لمسيرة التنمية التي تشهدها الإمارات في مختلف القطاعات والمجالات كالقطاع البيئي، لافتة إلى أن المحافظة على البيئة شكلت أولوية استراتيجية لدولة الإمارات منذ تأسيسها، وعلى مدار 51 سنة قدمت الدولة، بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة، نموذجاً رائداً في جهود حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية، وضمان استدامة تنوعها البيولوجي.

الاستدامة البيئية

أكدت المهندسة عذيبة القايدي أن الحكومة الرشيدة تحرص على بذل جهود مكثفة لترسيخ جذور الاستدامة البيئية ضمن أطر تنظيمية وتشريعية بحتة، وذلك من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة، وانطلاقاً من ذلك، فقد بذلت الوزارة جهوداً عدة خلال السنوات الماضية، من بينها سن قوانين حماية البيئة ورسم السياسات التي من شأنها الحفاظِ عليها، وتنظيم حملات التوعية بأهمية حماية البيئة من التأثيرات السلبية للنفايات وغيرها الكثير.