جبل جيس خدمات نوعية لزوار القمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أنجزت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عدداً من المشروعات التطويرية ومرافق البنية التحتية الخاصة بقمة جبل «جيس»، بما يوفر لآلاف الزوار من المواطنين والمقيمين تجربة فريدة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة أثناء الصعود إلى القمة الجبلية، بكل سهولة ويسر في ظل البنية التحتية الحديثة، والتطور في شبكة الطرق العامة. وأشارت الدائرة إلى أن المشاريع المنفذة تضمنت عدداً من الطرق والمسارات ذات الجودة والمعايير العالمية، وكذلك توسعة مسارات، وإضافة لوحات مرورية تحدد السرعات، وأخرى إرشادية للتنبيه والتحذير أثناء القيادة على هذا الطريق المرتفع، فضلاً عن تخطيط المسارات ورصف وتعبيد ورفع كفاءة الطرق، وإنارتها بتقنيات حديثة تعمل بالطاقة الشمسية والموفرة للطاقه الكهربائية بنسبة تصل إلى 60% من الطاقة المستهلكة.

وقال المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة: «إن الطريق المؤدي إلى قمة جبل (جيس)، أهم المواقع السياحية في إمارة رأس الخيمة، وتحرص الدائرة على اعتماد الخطط الشاملة المدروسة لتنمية والنهوض بهذا الطريق الجبلي الحيوي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم أفضل أنواع الخدمة للجمهور والزوار».

وذكر أن الدائرة تحرص على تفقد الطريق وتدوين الاحتياجات كافة لمباشرة تزويده بالعناصر المهمة والأساسية التي تحقق أمن وراحة المستخدمين والسلامة المرورية، منها تجديد وصيانة اللوحات الإرشادية بشكل دوري، حيث قامت مؤسسة الأشغال مؤخراً بتركيب 235 لوحة مرورية جديدة، و10 إشارات ضوئية، و20 لوحة بأسماء المناطق.

وأضاف: «قامت المؤسسة بأعمال وضع العلامات على الأرصفة في جبل (جيس) في عام 2021 بمجموع 793.95 متراً مربعاً، و2686.35 متراً مربعاً خلال عام 2022، وكذلك ستقوم الفرق المعنية بتطوير الطريق بتثبيت اللوحات الإرشادية المختلفة الجديدة في المنطقة حال انتهاء طريق وادي حقيل خلال العام الجاري».

وكشف عن أن أعداد المركبات أو الزوار الذي قاموا بزيارة منطقة جبل «جيس» خلال العامين 2020 - 2021، بلغ 1450146 مركبة، مقسمة على النحو التالي، عدد المركبات في 2021، بلغ 745.088 مركبة، وعدد المركبات التي قصدت الطريق الجبلي في العام الماضي 2022، 705.058 مركبة.

ولفت إلى أنه في عام 2017، تم تركيب 60 عمود إنارة بتقنية LED وتعمل بالطاقة الشمسية لإنارة مناطق الاستراحات المختلفة في جبل «جيس»، وفي عام 2019 تم تركيب 40 عمود إنارة بتقنية LED وتعمل بالطاقة الشمسية لإنارة ما تبقى من طريق جبل جيس الجديد.

وتابع: «في عام 2022 لدينا مشروع طريق وادي حقيل الممتد من شارع الإمارات دخولاً إلى شعبية وادي حقيل إلى أن يصل إلى طريق جبل (جيس)، وتم تركيب 255 عمود إنارة و520 إضاءة LED الموفرة للطاقة، حيث يتم توفير الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 60% من الطاقة المستهلكة».

مقومات السلامة المرورية

من جهته، قال العميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة: «إن الطريق المؤدي إلى منطقة جبل (جيس) يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين ومختلف الجنسيات والسياح العرب والأجانب على مدار العام، لما يتمتع به هذا الموقع المهم من طبيعة خلابة وأجواء مناخية مميزة وفريدة من نوعها، تسهم في جذب الآلاف من الزوار، ويحوي الطريق أعلى مقومات السلامة المرورية، وفقاً للمواصفات العالمية التي تحقق أمن الطرق وسلامة المستخدمين والمرتادين».

وأضاف: «تتجه شرطة رأس الخيمة، بعد التنسيق والتعاون المتواصل مع دائرة الخدمات العامة، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ودائرة البلدية في الإمارة، إلى وضع الخطط المدروسة، وإيجاد الخدمات التي من شأنها تعزيز ورفع مستوى الأمن والأمان على هذا الطريق الجبلي».

وذكر أن المرور والدوريات تحرص على تنفيذ الزيارات الميدانية الموجهة إلى هذه المنطقة الجبلية لتفقد اشتراطات وعناصر السلامة المرورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتفقد الحالة المرورية، ومتابعة حركة السير على الطرق واللوحات الإرشادية والمرورية التي يحتاج إليها الطريق والمستخدمين للاستدلال واستبدال الأخرى بحسب الحاجة، وتحديد سرعات الطرق والمسارات، والتعرف على مدى تحقيق تلك العناصر لانسيابية حركة وسير المركبات عليها، والأخذ بملاحظات مستخدمي الطريق.

جهود استثنائية

أشاد زوار مواطنون بالجهود الاستثنائية المقدمة على الطريق المؤدي إلى قمة جبل «جيس»، والذي يقدم خدمات آمنة للوصول إلى مختلف المناطق من هذا المزار السياحي المهم في إمارة رأس الخيمة.

وقال المواطن حسن الشحي: «إن قمة جبل (جيس) أصبحت من المواقع السياحية التي تحظى باهتمام واضح من قبل حكومة إمارة رأس الخيمة، وتعد اليوم أيقونة سياحية تشهد إقبالاً كبيراً لآلاف المركبات على مدار العام وليس فقط خلال فترة الشتاء».

وقال علي الشامسي: «إن إمارة رأس الخيمة تولي مختلف المواقع السياحية اهتماماً ملحوظاً في مقدمتها الطريق المؤدي إلى قمة جبل (جيس)، حيث شهدت المنطقة تطويراً شاملاً عبر توفير أحدث الأنظمة في إنارة المسارات، وتوسعة الطرق، والحرص على إيضاح علامات الطريق، والاهتمام بالنظافة وإيجاد الاستراحات، وغيرها من المرافق السياحية التي ترفع وتعزز من المكانة السياحية لهذا المزار المهم في الدولة».