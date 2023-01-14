تقدير مجتمعي لـ «أولادكم في مأمن»

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أثنى عدد من أولياء أمور الطلبة في مدينة الشارقة على تطبيق «أولادكم في مأمن»، حيث يستطيع أولياء الأمور مراقبة ومتابعة سير رحلة الأبناء من وإلى المدرسة حتى المنزل بكل يسر وسهولة عبر هواتفهم النقالة.

وأكدت إدارة التعليم الخاص من خلال منصات التواصل الاجتماعي أن توفير هذه الخاصية في إمارة الشارقة يتيح للآباء فرصة تتبع الرحلة المدرسية للأطفال من خلال مراقبة آلية سير الحافلة من والى المدرسة، وذلك بهدف الاطمئنان على صعودهم إلى الحافلة. وقد تم تدشين المشروع في فبراير 2020 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تمت الاستفادة بالصورة المثلى من التقنيات الرقمية عبر تعزيز إجراءات السلامة في الحافلات المدرسية، وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة، مع تنظيم ومتابعة الحافلات أثناء تأدية عملها حسب الاشتراطات المبرمة مع الهيئة.

وأكد عدد من أولياء الأمور أن هذه العملية ساهمت كثيراً في توفير الأمن والاطمئنان عند أولياء الأمور، حيث قال عصام عبد الله من مواطني الإمارة: أستطيع تتبع رحلة أطفالي عبر التطبيق ومراقبة سير الحافلة المدرسية الخاصة بهم، بحيث تمكنت من معرفة الوقت الذي سيصلون فيه إلى المنزل بكل دقة، كما يمكنني معرفة إذا كان هناك خلل في الحافلة إذا كانت حركة السير متوقفة عبر التطبيق والاتصال فوراً للاطمئنان على أطفالي.

ومن جهتها أكدت فاطمة حسن من مواطني الإمارة: إن الهدف من التطبيق سامٍ وجميل، حيث يمكننا كأهالٍ للطلبة متابعة أبنائنا واطمئناننا أنهم صعدوا على متن الحافلة في وقت الرحلة المدرسية، والتأكد من أنهم على متناها أثناء الرحلة من المدرسة إلى المنزل وبالعكس، نشكر كل القائمين في التعليم الخاص على توفير هذه الخدمة، ونأمل أن تتطور بحيث يمكننا متابعة أبنائنا والتأكد من سلامتهم خلال الرحلة أيضاً وفي الحرم المدرسي.

من جهته أكد إبراهيم سليم بركة، مدير مدارس الشعلة الخاصة، أن التطبيق جيد من جانب الاطمئنان على سير الحافلة، مشيراً إلى أن المدارس تعتمد بصورة عامة آلية واشتراطات الأمن والسلامة، وبشكل صارم في حالة التعرض للحوادث، وهو أمر يطمئن ذوي الطلبة بأن أبناءهم في مأمن معنا.

ردود أفعال إيجابية

أوضحت سوسن علي، مديرة مدرسة الشارقة الدولية الخاصة، أن التطبيق حصد آراء وردود أفعال إيجابية من قبل أولياء الأمور من جانب تسهيل أمر متابعة الأبناء في الحافلات، وقالت: الخدمة والتطبيق حصدا ردود فعل إيجابية من قبل الأهالي.

ويهدف المشروع الذي تستفيد منه نحو 127 مدرسة من المدارس الخاصة في الشارقة إلى توفير خدمة نقل مدرسي آمنة، تتيح لولي الأمر تتبع الحافلات المدرسية أثناء رحلة الذهاب والعودة من وإلى المدرسة، من خلال التطبيق الذكي والذي تقوم عبره مشرفة الحافلة بتسجيل صعود الطلبة ونزولهم من الحافلة باستخدام التطبيق والجهاز اللوحي الخاص بها، مما يتيح لأولياء الأمور الاطلاع عليها ومتابعة أبنائهم، كما تتم مراقبة ومتابعة كافة الرحلات من خلال غرفة عمليات وتحكم في مقر هيئة الشارقة للتعليم الخاص، يقوم من خلالها الموظفون المختصون بمراقبة الأداء والبيانات لكافة الحافلات التابعة لمدارس الإمارة.

وتتكون «المنصة» من جزأين، الأول منصة أولادكم في مأمن، والثاني فحص الحافلات وإصدار الشهادات، فيما تقدم المنصة خدمات عديدة تشتمل على نظام لإدارة رحلات الطلبة، وتطبيق الهواتف الذكية لأولياء الأمور، وغرف العمليات، وتطبيق المشرفات، واعتماد مواصفات الأجهزة في الحافلات.

نقاط التوقف

يعمل تطبيق المشرفات على تحديد نقاط التوقف للطلبة، وتحديد بداية الرحلة المدرسية وانتهائها، وتسجيل حضور الطلبة، والتبليغ عن الحوادث لغرف العمليات، والتواصل مع أولياء الأمور وغرف العمليات، فيما يوفر تطبيق أولياء الأمور تنبيهات حضور الطلبة وصعود ونزول الطلبة من وإلى الحافلة، وخاصية تعقب الحافلة على الخريطة، وجدولاً تفصيلياً لرحلة الطلبة، ويتم من خلال التطبيق توضيح رحلة الطلبة من وإلى المدارس متضمنة موقع الحافلة المدرسية على الخريطة، وتسجيل صعود الطلبة إلى الحافلة باستخدام تطبيق المشرفات، مع إرسال تنبيهات بخط سير الحافلة إلى ولي الأمر وغرفة العمليات، ومن ثم الوصول إلى المدرسة وتسجيل خروج الطلبة من الحافلة باستخدام التطبيق وإرسال تنبيه لولي الأمر حتى نهاية الرحلة.

كما يعمل المشروع على التأكد من مطابقة أجهزة الأمن والسلامة لتشريعات النقل المدرسي الصادرة عن الهيئة وإصدار الشهادات، مع خاصية تطبيق للفاحصين لتسهيل عملية الفحص وإصدار الشهادات والدفع عن طريق النظام.