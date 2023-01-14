التواجد البلدي: 1000 مشارك في «تواجد رن»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز التواجد البلدي - مدينة خليفة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين الفعالية المجتمعية الرياضية «تواجد رن»، وذلك في ساحة خليفة وبمشاركة 1000 متسابق من أفراد المجتمع، من الكبار والشباب والأطفال لتشجيع المجتمع على رياضة الجري نظراً لفوائدها الصحة.

وتأتي هذه الفعالية حرصاً من التواجد البلدي - مدينة خليفة على شجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، واتخاذها أسلوب حياة تساهم في تعزيز الصحة الجسدية للمجتمع، وفي رفع كفاءة المناعة، وتكريس نمط صحي سليم لكافة أفراد المجتمع.

كما تعد هذه الفعالية ضمن أولويات التواجد البلدي الذي يسعى من خلال فعالياته ومبادراته إلى إسعاد المجتمع، وإثرائه بالأنشطة المفيدة والصحة، والترفيهية، وإتاحة الفرصة أمام كافة شرائح المجتمع لممارسة الرياضة في بيئة صحية وآمنة.

وأكد التواجد البلدي - مدينة خليفة أن هذه الفعالية «تواجد رن» جاءت انعكاساً للنجاح الذي حققته فعالية (خليفة رن) خلال العام الماضي 2022، حيث استطاعت استقطاب أعداد كبيرة من المشاركين لدورها في تكريس أنماط صحية سليمة وتعزيز العلاقات الاجتماعية والتواصل المجتمعي.

وقد قام مركز التواجد البلدي بتسليم الفائزين الجوائز المقدمة من مستشفى (إن إم سي - nmc)، وكذلك تكريم المشاركين تقديراً لمشاركتهم ودورهم في إنجاح المبادرة.

وبعد نجاح الدورة الثانية من مبادرة «تواجد رن» أعرب التواجد البلدي - مدينة خليفة عن بالغ شكره وعميق تقديره إلى جميع الشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في دعم وإنجاح المبادرة، مؤكداً أن تضافر الجهود المؤسسية والفردية من شأنه تحقيق هدف إسعاد المجتمع وترسيخ القيم الصحية والمجتمعية السليمة.